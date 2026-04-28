Россия установила рекорд по экспорту минеральных удобрений в первом квартале 2026 года

Россия значительно увеличила экспорт минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, достигнув рекордных показателей. Объемы поставок выросли на 16 процентов по стоимости, а основными покупателями стали Бразилия, Индия и Эфиопия. Особенно впечатляющими стали результаты экспорта калийных и азотных удобрений.

Москва, 29 апреля - АиФ-Москва. Россия в первом квартале 2026 года значительно увеличила экспорт минеральных удобрений, достигнув рекордных показателей. По данным Федерального центра «Агро экспорт », за первые три месяца текущего года страна экспорт ировала 9,6 миллиона тонн удобрений на общую сумму 3,6 миллиарда долларов.

Это на 16 процентов больше по стоимости, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший спрос наблюдался на комплексные удобрения, объем экспорта которых превысил 1,6 миллиарда долларов. Основными покупателями стали Бразилия и Индия, закупившие продукции на 340 миллионов и 338 миллионов долларов соответственно. Третье место заняла Эфиопия с показателем в 186 миллионов долларов, при этом поставки в эту страну выросли в 2,7 раза.

Значительный рост также отмечен в ЮАР, где объемы увеличились в 2,4 раза, а также во Вьетнаме, Аргентине и Турции. Особенно впечатляющими стали результаты экспорта калийных удобрений. Их отгрузки в первом квартале выросли на 45 процентов, достигнув 1,1 миллиарда долларов. Основными импортерами этого вида удобрений стали Китай, Бразилия и Индия, закупившие продукции на 377 миллионов, 170 миллионов и 169 миллионов долларов соответственно.

В сегменте азотных удобрений лидером по импорту из России стали США, закупившие продукции на 146 миллионов долларов, за ними следуют Индия и Бразилия с показателями в 129 миллионов и 116 миллионов долларов соответственно. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что последствия конфликта на Ближнем Востоке негативно сказываются на мировом рынке удобрений. По его словам, около 40 процентов мирового экспорта карбамида, одного из ключевых видов удобрений, было остановлено.

Это создает дополнительные возможности для российских производителей, которые активно наращивают поставки на международные рынки. Эксперты отмечают, что рост экспорта удобрений из России связан не только с увеличением спроса на мировом рынке, но и с высоким качеством продукции, а также с развитием логистических возможностей. В частности, расширение транспортных коридоров и улучшение инфраструктуры позволяют быстрее и эффективнее доставлять грузы в различные регионы мира. Кроме того, российские производители активно внедряют инновационные технологии, что повышает конкурентоспособность их продукции на международной арене.

В ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение объемов экспорта минеральных удобрений, что будет способствовать развитию сельского хозяйства в странах-импортерах и укреплению позиций России на мировом рынке





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ак Барс, 27 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Металлург Мг - Ак Барс, 27 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)

Read more »

Факел, 27 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0 - PARI Первая лига России по футболу 2025/2026Торпедо М - Факел, 27 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира PARI Первая лига России по футболу 2025/2026

Read more »

Акрон, 27 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1 - Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)Балтика - Акрон, 27 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу 2025-2026 (РПЛ, Премьер-лига)

Read more »

Брентфорд, 27 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0 - АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболуМанчестер Юнайтед - Брентфорд, 27 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира АПЛ 2025-2026 — Чемпионат Англии по футболу

Read more »

Сенсация в РПЛ на финише тура. «Балтика» проиграла дома впервые в сезоне!«Акрон» наконец-то победил в 2026-м.

Read more »

Локомотив, 28 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Авангард - Локомотив, 28 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)

Read more »