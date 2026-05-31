Российские Вооруженные силы продолжают успешное продвижение вглубь Сумской области, расширяя буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, основная цель операции - создание санитарной зоны, которая предотвратит обстрелы мирного населения России со стороны украинских формирований. Эксперт подчеркнул, что данная задача была поставлена президентом Владимиром Путиным и успешно выполняется. Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что российские подразделения штурмуют позиции ВСУ в селе Новая Сечь и поселке Иволжанское. По его данным, военные закрепляются в восточной части села Писаревка, расположенного рядом с Иволжанским.

Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что под контроль взята дорога через лес в районе Писаревки, которую противник использовал для снабжения своих сил в селе Храповщина. Это позволяет российским войскам перерезать логистические пути ВСУ и усилить давление на оборону противника. Иванников отметил, что украинские боевики в регионе фактически брошены собственным командованием, лишены обеспечения и все чаще сдаются в плен. В то же время многие военнослужащие ВСУ пропадают без вести, что свидетельствует о дезорганизации и падении морального духа.

Эксперт подчеркнул, что российские силы действуют планомерно, и в ближайшей перспективе контроль над регионом будет полностью переходить к ним. Это позволит прекратить обстрелы российских городов и сел с территории Сумской области, откуда регулярно запускаются беспилотники и наносятся удары по приграничным районам. Ранее стало известно, что под Сумы переброшены несколько полностью женских отрядов ВСУ, что также говорит о кадровых проблемах противника. Российские военные продолжают наращивать темпы наступления, обеспечивая безопасность граждан России и создавая условия для дальнейшего продвижения.

Успешные действия в Сумской области являются частью общей стратегии по демилитаризации и защите населения от террористических атак со стороны украинских националистических формирований





