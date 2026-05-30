Россия и Китай будут пользоваться благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Ормузский пролив — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против ИРИ. В результате в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

Россия и Китай будут пользоваться благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Ормузский пролив — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью .

Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против ИРИ. В результате в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия Китай Ормузский Пролив Тегеран Американо-Израильская Операция Против ИРИ Мировой Торговле Нефтью Рост Цен На Топливо И Промышленную Продукцию

United States Latest News, United States Headlines