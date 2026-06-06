В интервью на ПМЭФ руководитель РСиК Максим Протасов рассказал об изменениях в предпочтениях россиян, росте доверия к государственному знаку качества, буме внутреннего туризма и сертификации отелей.

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках обсуждения ключевых экономических и социальных тенденций принял участие глава Российской системы качества Максим Протасов . В ходе беседы были рассмотрены современные аспекты потребительского поведения, принципы formation предпочтений россиян, а также эволюция рынка goods и услуг.

Протасов поделился результатами исследований, проведённых его организацией, и представил анализ изменений в сферах питания, туризма и качества жизни. Были затронуты вопросы доверия к государственным символам качества, роли торговых марок, а также новые тренды в потреблении готовой еды и семейном отдыхе. Особое внимание уделено проблемам сертификации отелей и необходимости соответствия заявленных категорий реальному уровню сервиса. Диалог стал частью более широкой дискуссии о том, как формируются потребительские стандарты в условиях меняющейся экономики и роста внутреннего туризма





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