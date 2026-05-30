Российские власти опровергают информацию о закрытии трассы Новороссия

📆5/30/2026 6:51 AM
Министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко опроверг информацию о полном закрытии трассы Новороссия, которая распространилась в соцсетях. Он сообщил, что движение по магистрали, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону через территории Донбасса и Новороссии, не прекращалось.

Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» продолжает работать в обычном режиме. Информация о полном закрытии дороги, распространившаяся в соцсетях, не соответствует действительности.

Разъяснения по ситуации ТАСС дал министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко. По его словам, движение по магистрали, соединяющей Крым и Ростов-на-Дону через территории Донбасса и Новороссии, не прекращалось. Временные ограничения действительно могут вводиться на отдельных отрезках маршрута. Такие меры связаны с необходимостью устранения последствий атак со стороны ВСУ и зависят от оперативной обстановки.

При возникновении подобных ситуаций транспорт перенаправляют по заранее подготовленным объездным направлениям. Схемы движения проработаны совместно с военными, сотрудниками МВД, ФСБ и дорожными службами. Как отметил глава ведомства, продолжительные остановки движения на трассе не допускаются. Все возникающие вопросы решаются в кратчайшие сроки.

«Никаких перекрытий на долгий период у нас не возникает. Ситуацию у нас на территории области контролируем»,Координация по работе автодороги ведётся также с профильными структурами ДНР и Херсонской области, через которых проходит маршрут. Автомобилистам рекомендовали обращать внимание на указания военнослужащих на блокпостах, требования инспекторов ГИБДД, сообщения на электронных табло и текущую дорожную обстановку. Трасса «Новороссия» — это сеть дорог, соединяющая Донбасс с Крымом и Ростовской областью.

Стала ключевой логистической артерией после блокирования маршрутов через подконтрольную Киеву территорию в 2014 году. Фактически она представляет собой комбинацию региональных дорог через Мариуполь, Волноваху и Амвросиевку, а после 2022 года её значение возросло в связи с интеграцией исторических регионов в транспортную систему РФ. Из-за близости к линии фронта трасса неоднократно подвергалась обстрелам, но оставалась жизненно важным маршрутом для эвакуации, гумпомощи и военной логистики

