Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за лихорадки Эбола

📆5/27/2026 10:52 AM
📰РИА Новости
В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке Россия усилила санитарно-карантинный контроль на границе. Используется система 'Периметр' для выявления больных. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной.

Россия усилила санитарный контроль на границе из-за вспышки лихорадки Эбола в африканских странах. Роспотребнадзор сообщил, что в пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения.

Для выявления возможных больных используется автоматизированная информационная система 'Периметр', которая позволяет оперативно отслеживать лиц с признаками инфекционных заболеваний. Лихорадка Эбола - острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой летальностью. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Симптомы включают внезапное повышение температуры, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле.

Затем появляются рвота, диарея, сыпь, нарушения функции почек и печени, а в некоторых случаях внутренние и внешние кровотечения. Передача вируса происходит при непосредственном контакте с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей или животных. Всемирная организация здравоохранения признала текущую вспышку лихорадки Эбола чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По последним данным, число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный лабораторно, погиб как минимум 221 человек.

Эпицентр вспышки находится в Уганде, но случаи зарегистрированы и в других странах региона. Роспотребнадзор рекомендует гражданам, планирующим поездки в Африку, воздержаться от посещения эпидемиологически неблагополучных районов и строго соблюдать меры профилактики. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки российские санитарные службы активизировали работу на всех пунктах пропуска, включая авиационные, автомобильные и железнодорожные. Особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из стран Африки, где зафиксированы случаи заболевания.

Медицинские работники проводят термометрию и опрос о состоянии здоровья. При выявлении симптомов, характерных для лихорадки Эбола, такие лица немедленно изолируются и направляются в инфекционные стационары. Гражданам напоминают, что при появлении после возвращения из поездки высокой температуры, головной боли, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи или сыпи необходимо срочно обратиться к врачу. Соблюдение простых правил гигиены, таких как частое мытье рук и избегание контакта с больными, существенно снижает риск заражения.

Россия продолжает мониторинг ситуации и готова к оперативному реагированию на любые изменения эпидемиологической обстановки. Таким образом, принятые меры направлены на предотвращение завоза опасной инфекции на территорию страны и защиту здоровья населения. Вакцины против лихорадки Эбола существуют, но их применение ограничено ввиду высокой стоимости и сложности логистики. Власти призывают сохранять бдительность и следовать рекомендациям специалистов. Ситуация находится под постоянным контролем Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств

