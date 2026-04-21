Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с ливийским коллегой Тахером аль-Бауром пути достижения национального согласия и укрепления сотрудничества между странами на фоне сложной геополитической ситуации в регионе.

Российская Федерация выражает готовность выступить в роли конструктивного посредника и внести свой значимый вклад в процесс восстановления государственного единства и политической стабильности в Ливии. Данное заявление было озвучено 21 апреля министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе официальной встречи с исполняющим обязанности главы МИД Ливии Тахером аль-Бауром.

В своем обращении российский дипломат подчеркнул, что ключевым приоритетом текущей политики Москвы на ливийском направлении является содействие национальному согласию и преодоление затянувшегося кризиса, который на протяжении многих лет препятствует нормальному развитию этой североафриканской страны. Лавров отметил, что российская сторона планомерно выстраивает диалог со всеми значимыми политическими силами Ливии, стремясь охватить всю географию региона для достижения компромисса между враждующими сторонами. В процессе обсуждения текущей повестки глава МИД РФ напомнил о состоявшихся ранее контактах на полях Антальского дипломатического форума с премьер-министром Правительства национального единства Абдель Хамидом Дбейбой, а также о недавних переговорах с представителями восточной части Ливии. Подобный многовекторный подход, по мнению Москвы, необходим для того, чтобы помочь ливийскому народу самостоятельно определить будущее своего государства без внешнего диктата. Россия стремится играть роль честного брокера, поддерживая контакты как с Триполи, так и с Бенгази, что позволяет более эффективно продвигать идеи суверенитета и территориальной целостности Ливии на международных площадках. Это подтверждает неизменность внешнеполитического курса России, направленного на мирное урегулирование локальных конфликтов и укрепление региональной безопасности в Средиземноморье. Экспертное сообщество отмечает, что активизация российской дипломатии происходит на фоне усиления конкуренции в регионе. Так, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов подчеркивает, что восточное правительство Ливии, опирающееся на Ливийскую национальную армию, демонстрирует последовательный интерес к укреплению двусторонних отношений с Москвой, в том числе в вопросах военно-технического сотрудничества. Помимо военной сферы, активно развиваются торгово-экономические связи, охватывающие вопросы обеспечения продовольственной безопасности и сотрудничество в энергетическом секторе. В то же время аналитики указывают на попытки ряда западных держав усилить свое военное присутствие в Северной Африке под предлогом проведения учений, что воспринимается как стремление ограничить влияние России и закрепиться в стратегически важных районах. Тем не менее, Москва продолжает курс на поддержку суверенного развития Ливии, рассматривая восстановление единства страны как необходимое условие для долгосрочной стабильности во всей Северной Африке





