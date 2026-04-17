Экипаж военного катера группировки войск «Днепр» под прикрытием дымовой завесы отразил атаку десяти вражеских FPV-беспилотников при перевозке продовольствия и боезапасов в районе Днепровского лимана.

Москва, 17 апреля – В ходе выполнения боевой задачи, связанной с обеспечением продовольствием и боеприпасами, экипаж российского военного катера, входящего в состав группировки войск «Днепр», успешно отразил атаку противника.

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, инцидент произошел в районе Днепровского лимана, на территории Херсонской области.

В ходе одного из рейсов, когда катер осуществлял перевозку жизненно важных грузов, он был атакован группой вражеских FPV-беспилотников.

По предварительным данным, противник направил для удара не менее десяти беспилотных аппаратов, целью которых была кормовая часть судна.

Однако, благодаря слаженным действиям и высокому уровню подготовки экипажа, угроза была оперативно нейтрализована.

Российские военнослужащие смогли успешно ликвидировать все атакующие дроны, не допустив нанесения какого-либо ущерба катеру или перевозимому грузу.

После отражения атаки, для обеспечения безопасного завершения операции, экипаж применил тактический прием – постановку дымовой завесы.

Под прикрытием этой маскировки, судно благополучно добралось до места назначения в дельте реки Днепр, завершив таким образом поставленную перед ним задачу.

Данный случай демонстрирует не только профессионализм экипажа, но и общую высокую боеготовность подразделений, действующих в данном направлении.

Особо отмечается в сводке оборонного ведомства, что каждый боец, входящий в состав данного экипажа, проходит всестороннюю подготовку.

Это включает в себя обучение обращению и ведению огня из всего спектра вооружения, которым оснащен катер.

Такой подход позволяет каждому члену команды быть взаимозаменяемым, что существенно повышает живучесть и эффективность подразделения в условиях интенсивных боевых действий.

Способность быстро адаптироваться к меняющейся обстановке и слаженно действовать в критических ситуациях является залогом успешного выполнения любых поставленных задач.

Предыдущие сообщения военного ведомства также свидетельствуют о напряженной обстановке в регионе.

Так, ранее стало известно об уничтожении крупного склада Вооруженных сил Украины высокоэффективной авиабомбой ФАБ-3000 в Запорожской области, что свидетельствует о масштабных боевых действиях и применении мощного вооружения.

Эти события подчеркивают важность постоянной бдительности, высокого уровня подготовки личного состава и эффективного применения тактических приемов для обеспечения безопасности и успешного выполнения задач специальной военной операции





