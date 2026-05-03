Российские средства ПВО уничтожили 334 БПЛА противника в ночь на 3 мая. Эксперт рассказал, откуда могли быть запущены беспилотники на Московскую область, и почему площадки запуска перенесли в Европу.

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России была успешно отражена российскими средствами противовоздушной обороны ( ПВО ) в ночь на 3 мая. Согласно официальным данным, в небе над различными российскими регионами было уничтожено в общей сложности 334 беспилотника противника.

Эта масштабная атака вызвала серьезную обеспокоенность и подчеркнула растущую угрозу со стороны беспилотных систем. В эксклюзивном интервью для aif.ru, основатель учебного центра беспилотной авиации и академик Российской инженерной академии, Максим Кондратьев, предоставил ценную информацию о возможных местах запуска беспилотников, использованных в атаке на Московскую область. Эксперт отметил, что наиболее вероятными точками старта могли быть Черниговская или Сумская области Украины, а также территория Латвии.

Кондратьев подчеркнул, что использование территории Латвии для запуска БПЛА представляется более эффективным для противника, поскольку основные усилия российских средств ПВО сосредоточены на контроле восточных регионов Украины. Это позволяет оперативно выявлять и уничтожать потенциальные площадки запуска на украинской территории. Российские Вооруженные Силы (ВС РФ) последовательно уничтожают первопричины угроз – точки старта и производственные мощности, связанные с беспилотниками. В связи с этим, производство БПЛА было перенесено на территорию европейских стран, в частности, производство беспилотников типа “Лютые” осуществляется в Польше.

Соответственно, и площадки запуска также были перемещены на территорию стран Евросоюза, что создает новые вызовы для российской ПВО. Эксперт также отметил, что подобная тактика позволяет противнику уклоняться от прямого воздействия российских сил и затрудняет обнаружение и нейтрализацию беспилотников до их достижения целей. Ранее Максим Кондратьев делился информацией о местах запуска беспилотников, направленных на Ленинградскую и Смоленскую области, что свидетельствует о систематическом характере этих атак и попытках противника оценить эффективность различных маршрутов и площадок запуска.

Анализ этих данных позволяет российским специалистам совершенствовать систему ПВО и разрабатывать более эффективные методы противодействия беспилотным угрозам. Важно отметить, что успешное отражение этой массированной атаки демонстрирует высокий уровень подготовки и эффективности российских средств ПВО, а также способность оперативно реагировать на возникающие угрозы. В то же время, перемещение производства и площадок запуска БПЛА на территорию европейских стран подчеркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе с использованием беспилотных систем в деструктивных целях и предотвращения их распространения.

Продолжающийся анализ данных об атаках и совершенствование системы ПВО являются ключевыми факторами для обеспечения безопасности российских регионов и защиты критической инфраструктуры. Необходимо также учитывать, что противник постоянно адаптирует свою тактику, поэтому российским специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и разрабатывать новые методы противодействия беспилотным угрозам. Успешное отражение этой атаки является важным шагом в обеспечении безопасности страны, но требует постоянного внимания и усилий для поддержания высокого уровня готовности и эффективности системы ПВО





