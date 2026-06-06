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Российская атака на гражданские спасательные катера и новые удары по Украине

Конфликт News

Российская атака на гражданские спасательные катера и новые удары по Украине
Атака На Спасательные КатераМассированный Удар По Киеву И ДнепруАтака На Иностранные Суда
📆6/6/2026 10:13 PM
📰dw_russian
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Российские войска атаковали два гражданских поисково-спасательных катера Украины, выполнявших гуманитарную миссию, что нарушает международное гуманитарное право. Вместе с тем, массированные удары по Киеву и Днепру привели к многочисленным жертвам, а также были зафиксированы атаки на иностранные суда, включая турецкое и панамское, перевозившие продукты питания. Украинские силы сообщают об успешном отражении ночной атаки беспилотников.

Российские войска атаковали два гражданских катера Морской поисково-спасательной службы Украины, которые осуществляли гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора. Этот проступок был осужден министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который заявил, что Москва в очередной раз грубо нарушила нормы международного гуманитарного права.

Он подчеркнул, что малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом, сославшись, в частности, на статью 27 второй Женевской конвенции 1949 года. Эта статья устанавливает правила, гарантирующие безопасность и защиту прибрежных спасательных шлюпок и небольших прибрежных санитарных судов в зонах ведения боевых действий. Данное происшествие произошло на фоне других сообщений о нападениях на гражданские суда и инфраструктуру. Ранее в Киеве заявили о поражении турецкого судна в результате российского авиаудара по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Согласно данным турецкой судоходной компании Cenk, судно перевозило фрукты, овощи и другие продукты питания. Помимо этого, российские войска 2 июня нанесли массированный удар по Киеву и Днепру, что привело к многочисленным жертвам. В Киев погибли 6 человек, более 80 получили ранения, а в Днепре атака унесла 15 жизней. Российским ударам также подверглись жилые кварталы в Одессе и Днепре, а также были атакованы иностранные суда вблизи Одессы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российская армия атаковала вышедшее из порта Черноморск судно с кукурузой под флагом Панамы. В вооруженных силах Украины также сообщили об успешном отражении атаки: за ночь было сбито более 100 российских беспилотных летательных аппаратов. По данным Украины, с помощью дронов ВСУ ежемесячно ликвидируют более 30 тысяч российских военных. Эти события подчеркивают продолжающиеся интенсивные боевые действия и их влияние на гражданскую инфраструктуру и судоходство в регионе

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Атака На Спасательные Катера Массированный Удар По Киеву И Днепру Атака На Иностранные Суда Международное Гуманитарное Право Женевская Конвенция Украина Россия Война

 

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