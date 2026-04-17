Российские моряки задержаны в Намибии на рыболовецком судне Venus-1

Рыболовецкое судно Venus-1 с 13 российскими гражданами на борту задержано в Намибии из-за гражданско-правового спора. Посольство РФ предпринимает шаги для защиты прав моряков.

Рыболовецкое судно Venus-1, на борту которого находились российские граждане , было задержано в Намибии. Инцидент, о котором стало известно 16 апреля из сообщения посольства РФ в Намибии в Telegram-канале, стал следствием гражданско-правового конфликта между намибийской компанией-работодателем и экипажем судна. По информации заведующего консульским отделом посольства России в Намибии Сергея Василенко, самочувствие экипажа в настоящее время удовлетворительное.

Российская дипмиссия намерена предпринять все необходимые шаги для защиты законных прав и интересов российских граждан, оказавшихся в этой непростой ситуации. На борту судна находились 15 человек, 13 из которых являются гражданами Российской Федерации. Ситуация находится под контролем посольства, которое ведет активную работу по разрешению возникшего спора и обеспечению скорейшего возвращения российских моряков домой. Важно отметить, что данный инцидент не связан с какой-либо криминальной деятельностью, а является результатом договорных отношений между сторонами. Дипломаты подчеркивают, что они внимательно следят за развитием событий и готовы оказать всестороннюю поддержку экипажу, включая юридическую помощь и содействие в переговорах с работодателем. Посольство уже установило контакт с соответствующими намибийскими властями для выяснения всех обстоятельств произошедшего и поиска взаимоприемлемого решения. Особое внимание уделяется обеспечению достойных условий пребывания членов экипажа до разрешения конфликта. В случае возникновения дополнительных вопросов или трудностей, морякам рекомендовано обращаться напрямую в консульский отдел посольства. В последнее время наметилась тенденция к увеличению инцидентов, затрагивающих интересы российских моряков за рубежом. Так, в начале апреля у берегов Японии на рыболовецком судне Arina, где находились 30 россиян, произошло возгорание. К счастью, благодаря оперативной реакции японских служб безопасности, пожар был успешно потушен, и никто из членов экипажа не пострадал. Эти случаи подчеркивают важность постоянного мониторинга ситуации с российскими гражданами, работающими в море, и своевременного реагирования на любые возникающие проблемы. Дипломатические представительства России за рубежом играют ключевую роль в обеспечении безопасности и защите прав наших соотечественников, находящихся вдали от родины. Посольство РФ в Намибии продолжает настаивать на мирном и законном разрешении ситуации с судном Venus-1, стремясь к скорейшему возвращению всех моряков на родину. В то же время, нельзя не упомянуть и другие недавние события, например, захват венесуэльского танкера США у берегов Японии. Хотя этот случай напрямую не связан с российскими гражданами, он демонстрирует растущую напряженность в международных отношениях и возможность возникновения кризисных ситуаций в морском пространстве. Посольство РФ в Намибии заверяет, что делает все возможное для скорейшего разрешения ситуации с судном Venus-1 и возвращения российских моряков домой, соблюдая при этом все международные нормы и законодательство. Отслеживается каждая деталь, ведущая к успешному исходу, и дипломаты демонстрируют высокий профессионализм в работе





«Нас бросили у берегов Африки»: российские моряки находятся на арестованном судне в Намибии13 российских моряков два месяца не могут покинуть арестованное рыболвецкое судно Venus-1 в Намибии. Хозяин траулера, нанимавший их на работу через калининградское крюинговое агентство, не выплачивает им зарплату и отказывается отдавать паспорта. На судне заканчиваются запасы продовольствия, воды и топлива.

