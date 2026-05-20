Итоги визита Владимира Путина в Пекин: подписание декларации о многополярном мире, расширение торгово-экономического сотрудничества и курс на создание справедливой системы глобального управления.

Официальный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай ознаменовался подписанием исторически значимой декларации, которая фактически фиксирует закат эпохи западного доминирования. Лидеры двух государств, Владимир Путин и Си Цзиньпин , пришли к единому мнению о том, что гегемония в мировых делах недопустима и должна быть полностью исключена из системы международных отношений.

В тексте итогового документа подчеркивается, что попытки отдельных стран единолично управлять глобальными процессами потерпели крах, а мир стремительно переходит к полицентричной модели развития. Этот процесс характеризуется подъемом регионов Азии, Африки и Латинской Америки, что создает новую реальность, в которой больше нет места разделению государств на первый и второй сорт. Москва и Пекин провозгласили четыре фундаментальных принципа нового миропорядка. Во-первых, признается отсутствие универсального пути развития для всех стран.

Во-вторых, утверждается концепция неделимой безопасности, при которой ни одно государство не может обеспечивать свою защищенность за счет ущерба другим, что делает расширение военных блоков неприемлемым. В-третьих, международное право должно превалировать над правилами, продиктованными узким кругом стран. В-четвертых, провозглашено равноправие всех цивилизаций, при этом права человека не должны служить инструментом вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Си Цзиньпин отметил, что в условиях современного хаоса и разгула односторонних действий Китай и Россия обязаны создать более справедливую и разумную систему глобального управления.

Экономический блок переговоров продемонстрировал впечатляющую устойчивость и динамику роста, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада. За первые четыре месяца 2026 года товарооборот между странами увеличился примерно на 20 процентов. Особое внимание было уделено трансформации структуры расчетов: в настоящее время практически все экспортно-импортные операции осуществляются в национальных валютах — рублях и юанях. Это позволило создать надежную систему взаимной торговли, которая максимально защищена от внешних рыночных шоков и политического давления.

Результатом визита стал пакет из 40 межправительственных и корпоративных соглашений, охватывающих самые разные сферы — от космоса до экологии. Одним из наиболее значимых гуманитарных итогов стало продление безвизового режима до 2027 года, что способствует укреплению культурных и деловых связей. Кроме того, Россия получила долгожданное право экспортировать комбикорма на рынок Китая, что открывает новые возможности для агропромышленного комплекса. Помощник президента Юрий Ушаков особо подчеркнул существование особого духа сотрудничества, который объединяет две державы в стремлении к стабильности.

Технологическое и энергетическое сотрудничество остается главным локомотивом взаимодействия России и Китая. Особое место занимает развитие газовой инфраструктуры: сейчас находятся на финальной стадии техническая доработка документов по газопроводу Сила Сибири 2. В сфере атомной энергетики продолжается активное строительство энергоблоков российской конструкции на станциях Тяньвань и Сюйдапу, а также ведутся совместные разработки в области термоядерного синтеза и реакторов на быстрых нейтронах. Стороны также подписали важный меморандум о взаимном признании экологических сертификатов при производстве электроэнергии.

Параллельно с этим идет масштабная модернизация транспортных коридоров. Планируется строительство второго пути на участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия, что позволит увеличить пропускную способность до 11 миллионов тонн грузов к 2030 году и обеспечит движение до 50 пар поездов в сутки. Особое внимание уделяется развитию Северного морского пути и маршруту Китай — Европа, а также модернизации Транссиба и БАМа для ускорения доставки товаров на восточном направлении.

В области высоких технологий Россия и Китай переходят к интеграции своих глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и Бэйдоу, что станет важным шагом в обеспечении технологического суверенитета обеих стран





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Владимир Путин Си Цзиньпин Многополярный Мир Экономическое Сотрудничество Россия И Китай

United States Latest News, United States Headlines