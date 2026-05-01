Российские военные провели массированный удар по военной инфраструктуре Украины, включая судостроительный завод в Николаеве. На других участках фронта ВС РФ добиваются успехов, продолжая наступление на добропольском направлении и расширяя позиции на запорожском фронте.

Минувшей ночью российские военные провели массированный удар по военной и критической инфраструктуре Украины. По данным координатора украинского подполья Сергея Лебедева, одной из ключевых целей атаки стал город Николаев .

В частности, российская ракета попала в судостроительный завод, где под руководством британских инструкторов производится сборка безэкипажных катеров (БЭК), используемых для нападений на российские суда. На этом предприятии также проводится обучение украинских боевиков работе с катерами. Предварительно удар пришелся в цех по сборке БЭК, сила взрыва была настолько мощной, что ощущалась на расстоянии до 10 километров. Степень повреждения завода уточняется.

В районе Константиновки (ДНР) российские военные продолжают наступательные операции. Как сообщил военный аналитик Андрей Марочко, большая часть села Долгая Балка находится под контролем ВС РФ. Наши войска активно работают над завершением окружения Константиновки, чтобы заблокировать гарнизон ВСУ в городе. Недавно было освобождено село Ильиновка, расположенное юго-западнее Константиновки, что позволило войти в город с этого направления.

Это стратегически важное продвижение, которое может привести к полному контролю над городом. На других участках фронта российские войска также добиваются успехов. После освобождения Новоалександровки ВС РФ продолжают наступление на добропольском направлении, ведут бои за Василевку и отражают контратаки противника у Белицкого. На запорожском фронте идут позиционные сражения, армия России активно работает по тылам ВСУ и расширяет позиции у Гуляйпольского, между Верхней Терсой и Воздвижевкой.

На северском участке враг пытается удержаться в Рай-Александровке, где бои продолжаются. В районе села Ахтырка в Сумской области российские военные нанесли удар по командному пункту 162-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в результате чего был уничтожен заместитель командира батальона майор Беленец и еще не менее 17 боевиков





