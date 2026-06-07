Российский вратарь Андрей Василевский во второй раз получил награду "Везина Трофи" за лучшее исполнение вратарей в регулярном чемпионате НХЛ. В голосовании генеральных менеджеров он набрал 114 очков.

Завоевание престижной награды Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) " Везина Трофи " является очень серьезным достижением российского вратаря команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского, лига объективно называет лучшего игрока, невзирая на его гражданство, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорт у депутат Госдумы Светлана Журова.

Во второй раз признан лучшим вратарем регулярного чемпионата лиги. Россиянин по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. Вторым стал россиянин. Всегда испытываешь гордость за наших ребят, когда они в составе своих команд выигрывают Кубок Стэнли.

И когда наши игроки в Национальной хоккейной лиге признаются лучшими вратарями, это тоже является очень высоким достижением. Тем более что вне скрывают, что это русские ребята. Хотя они могли бы отнестись предвзято и не дать этот приз Андрею Василевскому. И в то же время все в НХЛ прекрасно понимают, что он является воспитанником российской хоккейной школы.

А если бы этот трофей вручили двум нашим вратарям, то это было бы здорово. Потому что и Андрей Василевский, и Илья Сорокин его достойны. В регулярном чемпионате НХЛ Василевский провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Голкиперу 31 год, впервые россиянин завоевал "Везину" в 2019 году.

На его счету два Кубка Стэнли, выигранные с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф





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Андрей Василевский НХЛ Везина Трофи Лучший Вратарь

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