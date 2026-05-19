Российские Вооруженные Силы Начинают Учения По Подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Российские Вооруженные Силы (ВКС) 19 мая начали учения по подготовке и применению ядерных сил (JLExercises) в условиях угрозы агрессии. Одним из ключевых моментов будет совместная подготовка и применение размещенного в Белоруссии ядерного оружия.

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Вооруженные силы России 19 мая начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как уточнили в Миноборонии РФ, маневры, в которых примут участие более 64 тысяч человек и свыше 7,8 тысячи единиц техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 беспилотников, 73 корабля и 13 подлодок, в том числе 8 - стратегического назначения, продляться до 21 мая.

В них задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Дальняя авиация, Северный и Тихоокеанский флот, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов. В рамках учений планируется привести в готовность ряд соединений и воинских частей ядерных сил. Запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ. Военные отработают совместную подготовку и применение размещенного в Белоруссии ядерного оружия.

Белорусские военные вместе с российскими 19 мая начали плановую тренировку по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению.





