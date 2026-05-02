Российские синхронистки завоевали золото Кубка мира в Китае

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу на этапе Кубка мира – 2026 в Китае, завоевав золотые медали в произвольной программе в командных выступлениях. Двукратная чемпионка мира прокомментировала значимость этой победы и выразила благодарность за поддержку.

Эта победа стала особенно значимой для команды, поскольку ознаменовала собой возвращение к участию в международных соревнованиях под российским флагом после периода ограничений. Двукратная чемпионка мира, российская синхронистка, поделилась своими эмоциями и впечатлениями от этого исторического момента. Она подчеркнула, что эта победа – долгожданное и радостное событие для всей команды, и выразила глубокую благодарность тем, кто способствовал возвращению российской сборной на международную арену. Спортсменка отметила, что стоять на пьедестале и слышать российский гимн было невероятно трогательным моментом.

Многие члены команды не смогли сдержать слез, осознавая значимость этой победы. Она подчеркнула, что снятие ограничений позволило команде вновь почувствовать себя частью мирового синхронного плавания и вернуться к полноценным соревнованиям. Особую благодарность она выразила Дмитрию Аркадьевичу Мазепину и Федерации водных видов спорта России за их поддержку и усилия, направленные на восстановление участия российской сборной в международных мероприятиях.

Спортсменка также рассказала о своих личных ощущениях в новой программе, отметив, что поначалу ей было сложно адаптироваться к групповым выступлениям после длительного перерыва и с учетом новых правил. Однако, после соревнований в Париже, она почувствовала себя более уверенно и комфортно, и теперь на тренировках и соревнованиях чувствует себя гораздо лучше, чем раньше. Она подчеркнула, что старается не поддаваться волнению и просто выполнять свою программу на высоком уровне, следуя установкам тренера.

Тренер команды, Марина Сергеевна Голядкина, дала команде четкую и простую установку: не выдумывать ничего нового, а просто сделать все как обычно, с полной отдачей и концентрацией. Спортсменка отметила, что постаралась выполнить эту установку и надеется, что ей это удалось. Она подчеркнула важность командной работы и поддержки, которые помогают ей и другим членам команды добиваться высоких результатов. Эта победа в Китае – важный шаг на пути к новым достижениям и подтверждение высокого уровня подготовки российской сборной по синхронному плаванию.

Она также выразила уверенность в том, что команда продолжит усердно работать и радовать болельщиков новыми победами. Успех в Китае вселяет оптимизм и надежду на дальнейшие успешные выступления российской сборной на международной арене, демонстрируя силу и талант российских спортсменок в синхронном плавании. Эта победа – не только спортивное достижение, но и символ возвращения России в мировое спортивное сообщество





