Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации по безопасному сбору грибов, предостерегая граждан от сбора даров природы в экологически неблагополучных зонах. Также ведомство прокомментировало ситуацию с природными очагами чумы в России, заверив в отсутствии рисков для населения.

С наступлением теплой весны многие россияне отправляются в леса за грибами, однако Роспотребнадзор настоятельно предостерегает от сбора даров природы в неблагополучных экологических зонах. Согласно сообщению ведомства, опубликованному 19 апреля, категорически запрещено собирать грибы в непосредственной близости от автомобильных дорог, промышленных предприятий и территорий, где расположены мусорные свалки.

Эти места представляют собой повышенную опасность для здоровья из-за высокой вероятности накопления в грибах тяжелых металлов, радионуклидов и других токсичных веществ, которые могут оказать пагубное воздействие на организм человека. Федеральная служба подчеркивает, что употребление таких грибов может привести к серьезным отравлениям и долгосрочным проблемам со здоровьем. Помимо выбора правильного места для тихой охоты, Роспотребнадзор напоминает о других, не менее важных правилах безопасного сбора грибов. Первостепенное значение имеет недопустимость сбора и употребления в пищу грибов, в видовой принадлежности которых нет полной уверенности. Незнакомые грибы, даже если они кажутся безобидными, могут оказаться ядовитыми двойниками съедобных видов, и ошибка в этом вопросе может иметь фатальные последствия. Ведомство категорически запрещает пробовать сырые грибы на вкус, так как многие токсины не имеют выраженного запаха или вкуса и проявляют свое пагубное действие только после термической обработки или при употреблении в пищу. Особое внимание следует уделить детям, беременным женщинам и лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Для этих категорий граждан риск отравления грибами значительно выше, и им следует полностью исключить употребление дикорастущих грибов из своего рациона. В случае возникновения любых признаков недомогания после употребления грибов, необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Своевременное обращение к врачу может спасти жизнь и предотвратить развитие серьезных осложнений. Безопасность и здоровье – превыше всего, и пренебрегать этими простыми, но жизненно важными правилами недопустимо. В контексте обеспечения продовольственной безопасности населения, Роспотребнадзор также анонсировал разработку новых санитарных норм, которые коснутся производства и упаковки готовой еды. Эти требования призваны повысить стандарты качества и безопасности продуктов, доходящих до потребителя. Отдельное внимание ведомство уделило вопросу природных очагов чумы на территории России. По последним данным, на апрель 2024 года в стране зафиксировано 11 таких очагов, однако, как подчеркивают специалисты, прямых рисков для распространения эпидемии чумы среди населения на данный момент не существует. Ситуация находится под пристальным контролем. Отмечается, что в 2025 году уже были зарегистрированы локальные эпизоотии чумы в трех из этих очагов, что подчеркивает необходимость постоянного мониторинга. При этом семь природных очагов чумы имеют трансграничный характер и расположены на территориях, граничащих с Казахстаном, Монголией, Китаем, Азербайджаном и Грузией, что требует скоординированных действий и межгосударственного сотрудничества в области эпидемиологической безопасности





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines