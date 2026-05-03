Российские военные из группы «Восток» провели успешную операцию по уничтожению украинских беспилотников, которые использовались для разведки и наведения артиллерийского огня. В ходе операции были сбиты несколько разведывательных дронов и тяжелые гексакоптеры. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 310 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Восток».

В ходе специальной военной операции российские разведчики из группы «Восток» провели воздушную разведку в Запорожской области, выявив маршруты полётов украинских беспилотных летательных аппаратов. Как установили военные, противник использовал дроны для наблюдения за передовыми позициями и логистическими артериями подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации.

Получив точные координаты, разведчики передали информацию группе воздушного прикрытия, которая незамедлительно выслала специализированные российские беспилотники для перехвата. В результате точных попаданий были сбиты украинские разведывательные БПЛА самолётного типа «Щедрик» и «Лелека», а также уничтожены тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга». По данным Министерства обороны РФ, ВСУ планировали использовать дроны не только для разведки, но и для сброса мин на российские позиции, а также для наведения артиллерийских орудий. Все зафиксированные беспилотники были ликвидированы.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние сутки ВСУ потеряли в зоне СВО около 1195 военнослужащих. В сводке Минобороны уточняется, что только в зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял более 310 человек. В настоящее время продолжаются активные боевые действия, и российские войска принимают меры для защиты своих позиций и предотвращения угроз со стороны украинских беспилотников. Главные сводки, заявления и события продолжают освещаться в разделе «СВО» на Life.ru





