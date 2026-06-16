Россияне без официального стажа могут получить социальную пенсию по старости

Россияне, которые никогда не работали официально, могут получать социальную пенсию по старости. Средний размер такой выплаты составляет 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

Россияне, не имеющие официального трудового стажа, могут получать социальную пенсию по старости. Средний размер такой выплаты составляет 16,5 тысячи рублей. Об этом сообщила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

По ее словам, отсутствие официального трудового стажа не лишает человека права на пенсионное обеспечение. Однако в таком случае речь идет не о страховой, а о социальной пенсии. Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав, не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости.

Эксперт уточнила, что в 2026-2027 годах мужчины смогут оформить такую пенсию с 69 лет, а женщины - с 64 лет. Эти требования действуют для граждан, которые не накопили необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии. По последним данным, средний размер социальной пенсии в России составляет 16 583 рубля. Размер выплаты зависит от действующих норм пенсионного законодательства и ежегодной индексации.

Кроме того, повышенные выплаты назначат пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а также гражданам, впервые получившим I группу инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля. Кроме того, перерасчет смогут оформить пенсионеры с иждивенцами и граждане, подтвердившие не менее 30 лет сельского стажа





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