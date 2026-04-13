Россия и Украина в водном поло: политическое противостояние на спортивной арене

Встреча российских и украинских ватерполистов на Кубке мира обернулась бойкотом со стороны украинской команды. World Aquatics отклонила запрос об отмене матча, но украинская сторона всё равно отказалась играть. Российские спортсмены, допустившись до соревнований в нейтральном статусе, столкнулись с политическим давлением и последствиями российско-украинского конфликта.

Официальные международные матчи российских команд казались фантастикой совсем недавно. Однако World Aquatics предоставила нашим спорт сменам возможность участвовать в Кубке мира по водному поло, и на первом же турнире после отстранения России наши соотечественники, по воле случая, должны были сразиться со сборной Украины. Соперник тут же начал искать предлог для отмены встречи, но международная федерация отклонила запрос Украины.

Тем не менее, украинская сторона проигнорировала это решение и отказалась играть против россиян. Возвращение сборной России на международную арену, хоть и частичное, состоялось. Да, на большинстве турниров российские атлеты выступают без национальной символики, но, тем не менее, они вновь завоёвывают медали на чемпионатах мира, Европы и даже Олимпийских играх. До недавнего времени никаких подвижек в командных видах спорта не наблюдалось. Федерации, ссылаясь на соображения безопасности, не допускали команды и сборные из нашей страны к участию в международных турнирах. World Aquatics решила рискнуть, и на начальном этапе никаких проблем не возникло. Российских ватерполистов в нейтральном статусе допустили к соревнованиям второго дивизиона Кубка мира, проходящего в эти дни на Мальте. Наши спортсмены уверенно начали турнир: обыграли Бразилию (10:7), Великобританию (21:9), ЮАР (31:11). После успешного выступления на групповом этапе они добились победы в 1/8 финала, повторно обыграв бразильцев (16:10). Для попадания в финальную стадию Кубка мира оставалось одержать всего две победы подряд, однако в сложнейшем четвертьфинальном противостоянии россияне уступили Франции со счетом 13:14. Борьба за призовые места была завершена, но сам турнир для российской команды продолжался. Впереди у наших ватерполистов оставались два утешительных раунда, в которых разыгрывались места с пятого по восьмое. После поражения от Румынии (12:16) стало ясно, что команда сможет претендовать только на седьмую строчку. И здесь произошло то, чего могли опасаться организаторы любых командных турниров с участием российской команды: наши атлеты встретились с Украиной… Об опасности беспорядков. Разговоры о том, что турниры с участием российской сборной могут привести к проблемам в области безопасности, зачастую являются прикрытием нежелания федераций допускать Россию. Но противостояние с Украиной – особый случай. Начиная с 2014 года, УЕФА старалась разводить российские и украинские команды по разным группам, опасаясь, что массовые визиты российских и украинских болельщиков друг к другу могут привести к беспорядкам. Впрочем, на стадиях плей-офф никто разводить команды не собирался: на чемпионате Европы по футзалу в 2022 году сборные сыграли друг с другом в четвертьфинале, где Россия победила со счетом 3:2. В водном поло подобную встречу специально никто не планировал. Вероятность очного противостояния перед стартом турнира была невелика, но оно всё же произошло. Обе команды успешно выступили в ⅛ финала, а затем синхронно проиграли в четвертьфиналах и первом утешительном матче. Украина: Мы точно не выйдем. Матч, тем не менее, находился под угрозой срыва. Украинская сторона потребовала его отмены, обратившись с соответствующим предложением в World Aquatics. Опасения в целом понятны, но в более контактных видах спорта, таких как борьба или самбо, российские и украинские спортсмены периодически встречаются на турнирах. Обходится без тёплых рукопожатий и совместных фотографий, иногда кто-то демонстративно покидает пьедестал, но в остальном проблем не возникает. Российская команда от матча за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира не отказалась. Украине присудили техническое поражение — 0:5. Сообщалось, что просьба об отмене матча была отклонена заранее. Позже выяснилось, что сборная Украины всё равно отказывается играть против россиян. В итоге спортсменам из российской команды пришлось ждать соперника у бассейна, который так и не явился на матч. «Мы точно не выйдем на матч, но сейчас боремся с международной федерацией, чтобы нас не дисквалифицировали от предстоящих соревнований, в том числе юношеских, чтобы и дети могли ездить. Мы боремся за то, чтобы наши действия по поводу сегодняшней игры не были наказаны, ведь регламент соревнований не позволяет такого — неявки команды на игру. За это мы должны быть наказаны», — цитируют украинские СМИ представителя Федерации водного поло Украины Александра Дедюру. Таким образом, соперники с решением определились — россияне были готовы играть, а Украина бойкотировала матч. Теперь федерациям предстоит решить, стоит ли ограничиться только присуждением технического поражения, или последует дополнительное наказание





