Россия укрепляет позиции в космосе: Российский космический форум соберет делегации из 40 стран

РоскосмосРоссийский Космический ФорумКосмическое Сотрудничество
📆4/6/2026 11:47 PM
📰Известия
В Москве пройдет Российский космический форум, посвященный расширению международного сотрудничества в космической сфере и укреплению роли России как ведущей космической державы. Форум соберет представителей из 40 стран, включая Китай, Индию и ОАЭ, и станет площадкой для обсуждения перспективных проектов, таких как Международная научная лунная станция.

Россия укрепляет свои позиции в качестве ведущей космической державы, активно расширяя сотрудничество с дружественными странами. 9 апреля в Москве состоится Российский космический форум, который станет площадкой для обсуждения перспектив развития отрасли и укрепления международных связей. В форуме примут участие делегации из 40 стран, включая ключевых партнеров, таких как Китай , Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Этот форум является важным событием, особенно учитывая современные геополитические реалии и стремление России укрепить свои позиции на мировом рынке космических услуг. Основной целью форума является создание благоприятных условий для более эффективного взаимодействия ведущих мировых держав и укрепления роли России в космической сфере. Москва активно участвует в новой лунной гонке, развивая совместную программу Международной научной лунной станции (МНЛС) с Китаем. Эксперты уверены, что этот проект позволит превратить Луну в полноценную базу для дальних межпланетных перелетов, открывая новые горизонты для исследований и освоения космоса. Несмотря на сложные международные отношения, Россия сохраняет рабочие контакты с США по линии МКС, что подчеркивает приверженность международному сотрудничеству в космосе, даже в условиях беспрецедентного давления. Россия стремится к расширению сотрудничества не только с традиционными партнерами, но и со странами Глобального Юга, предлагая им разнообразные формы взаимодействия, от подготовки космонавтов до размещения станций ГЛОНАСС. Российский космический форум призван стать платформой для обсуждения и поиска новых путей развития космической отрасли, привлекая внимание к значимости международного сотрудничества и демонстрируя стремление России к лидерству в освоении космоса. Этот форум приобретает особое значение в контексте современных глобальных вызовов и растущей конкуренции в космической сфере. Участие представителей из 40 стран подчеркивает глобальный интерес к российским космическим программам и готовность к сотрудничеству в освоении космоса. Открытие форума ознаменуется пленарной сессией, где выступят ключевые фигуры, определяющие внешнюю политику России в космической сфере, включая главу Роскосмоса Дмитрия Баканова и представителей Китая, Индии и ОАЭ. Форум также будет посвящен обсуждению конкретных проектов, таких как Международная научная лунная станция, и перспектив использования Луны как базы для дальнейших космических исследований. Россия рассматривает Луну как стратегический плацдарм для будущих космических полетов, а сотрудничество с Китаем в рамках проекта МНЛС является ключевым направлением в реализации этой стратегии. В рамках форума будут обсуждаться возможности использования лунного льда для производства топлива, что значительно упростит дальние космические миссии. Партнерство с Индией также играет важную роль в развитии российских космических программ, особенно в области пилотируемых полетов, спутниковой навигации и планетарных исследований. Взаимодействие с ОАЭ включает сотрудничество в различных областях, от космической политики до подготовки кадров и обмена данными. При этом Россия стремится развивать сотрудничество со странами Глобального Юга, предлагая им различные проекты, такие как размещение станций ГЛОНАСС и обучение космонавтов. Российский космический форум станет площадкой для обсуждения и поиска новых путей развития космической отрасли, привлекая внимание к значимости международного сотрудничества и демонстрируя стремление России к лидерству в освоении космоса. Форум подчеркивает приверженность России к развитию космической деятельности и готовность к сотрудничеству с международными партнерами, несмотря на текущую геополитическую обстановку

