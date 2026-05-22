Российские теннисисты и теннисистки готовятся к Открытому чемпионату Франции

В Париже пройдет Открытый чемпионат Франции, единственный турнир «Большого шлема», который проводится на грунте. Российские теннисисты и теннисистки пять раз становились чемпионами на грунтовом покрытии. В этот раз повторить достижения соотечественников попробуют 14 представителей России.

Даниил Медведев не любит грунтовое покрытие, хотя в последнее время отзывается о нём не так резко, как раньше. На «Ролан Гаррос» он ни разу не выходил в полуфинал. Рублев ни разу не преодолевал четвертьфинальный барьер на ТБШ, а в последнее время и до этой стадии не добирался. Хачанов, полуфиналист US Open 2022 года и Australian Open 2023 года, на «Ролан Гаррос» дважды играл в 1/4 финала.

Сафиуллин лишь однажды выбирался во второй круг «Ролан Гаррос», а в прошлом сезоне выбывал в первом круге. Андреева в возрасте 16 лет дебютировала на ТБШ на «Ролан Гаррос» и дошла до третьего круга. В этот грунтовый сезон она доказала, что шансы далеко пройти по сетке весьма и весьма высоки. Александрова на всех турнирах «Большого шлема», кроме Australian Open, выходила во вторую неделю, но в этот грунтовый сезон она одержала всего одну победу.

Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ на Уимблдоне и на «Ролан Гаррос» вышла в четвёртый круг





