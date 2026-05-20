Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли между собой в национальных валютах, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли между собой в национальных валютах. Он это наметил во время официального визита на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли между собой в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин . Тема была затронута на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпин ом в Пекине во время официального визита российского лидера (19–20 мая).

Глава России подчеркнул, что торговые отношения Москвы и Пекина защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Перед поездкой в Китай Путин указывал на рост товарооборота между двумя странами. Было заявлено, что показатель уже превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Встреча лидеров.

Кадры визита Путина в Китай Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине.

© РИА Новости / Александр Казаков Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) во время встречи в Пекине. Слева направо: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. © РИА Новости / Александр Казаков Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине.

© РИА Новости / Александр Казаков Российская делегация на церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Российско-китайские переговоры в Доме народных собраний в Пекине.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине.

