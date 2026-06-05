Российские страховые компании расширяют покрытие военных рисков на фоне атак беспилотников

Крупные страховщики России, такие как Альфа Страхование, Ингосстрах, Росгосстрах и другие, предлагают полисы с покрытием ущерба от военных действий, включая применение оружия, гражданские волнения и теракты. Стоимость добавления такой опции может увеличивать цену полиса на 10-12%. При этом процедура подтверждения страхового случая требует справки от государственных органов, что создает правовые complexities. Параллельно украинские беспилотные атаки на объекты в глубине России, в том числе НПЗ и порты, активизировались, что повышает спрос на подобное страхование. Анализ лимитов выплат и условий различых страховщиков показывает различия в подходах к оценке военных рисков. Также в фокусе - геополитические изменения в нефтяном секторе и рост цен на Brent из-за ударов США в Иране.

В последнее время ведущие российские страховые компании активно предлагают услуги по страхованию имущества от военных рисков. В связи с обострением геополитической обстановки и увеличением количества конфликтов, подобные полисы приобретают особую актуальность.

Стоимость дополнительного включения такого покрытия может существенно варьироваться в зависимости от страховой компании. Например, у компании Альфа Страхование включение соответствующего пункта в полис страхования дома может повысить стоимость полиса примерно на 10%, тогда как у Ингосстраха эта надбавка составляет около 12%. Документация этих компаний содержит детальные перечни страховых случаев, связанных с военными действиями.

Среди них упоминаются повреждение или утрата имущества в результате военных действий, маневров, учений или операций военного характера любого рода, а также использования любого вида вооружений - ракет, снарядов, мин, бомб и других боеприпасов, включая действия систем противовоздушной обороны и воздействие ударной волны. Примечательно, что Ингосстрах среди военных рисков также явно указывает гражданскую войну, народные волнения и забастовки.

Аналогичные опции доступны и у других крупных игроков рынка, таких как РЕСО-Гарантия, Росгосстрах и Согласие, однако они не разглашают подробные условия страхования на своих публичных ресурсах. Покрытие военных рисков может оформляться как в автоматическом режиме, так и по отдельному заявлению клиента. Компании также устанавливают лимиты выплат по таким случаям: в РЕСО-Гарантии максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей, в Росгосстрахе - 50 миллионов рублей, а в Согласии - 40 миллионов рублей. Однако процедура подтверждения страхового случая связана со значительными сложностями.

Для этого, в первую очередь, требуется предоставить официальную справку от компетентных государственных органов. Екатерина Зенченко, директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Росгосстраха, отмечает: "Иного варианта для подтверждения факта наступления страхового случая не видно". Юристы, в свою очередь, указывают на правовую неопределенность, поскольку отсутствует четкая нормативная база, которая бы прямо увязывала конкретные события с понятием военных рисков в гражданско-правовом смысле. Чтобы снизить юридические риски, некоторые страховщики объединяют военные риски с риском террористических актов.

Например, на сайте Сбер Страхования указано, что имущество можно застраховать от падения летательных аппаратов и их частей. В компании Пари ущерб от воздействия беспилотников (БПЛА) покрывается в рамках риска "терроризм и диверсия" с лимитом до 65 миллионов рублей. Тем временем ситуация на международной арене продолжает развиваться. В ответ на удары России по энергетической и другой гражданской инфраструктуре Украины, киевские силы наращивают применение беспилотников против объектов, обеспечивающих логистику и поставки топлива российской армии.

За последние недели зафиксированы атаки на нефтеперерабатывающие заводы и порты в глубине российской территории. По данным различных источников, украинские БПЛА атаковали Новороссийск, а также районы Пермского края, включая химический завод. В отдельном инциденте беспилотники ВСУ сумели достичь Кронштадта и двух районов Санкт-Петербурга, в результате чего произошло возгорание крупного нефтяного терминала. По официальным данным, за одну из ночей над территорией России было сбито около 354 дронов, а атаки были зафиксированы в 16 регионах.

На фоне этих событий наблюдается также сближение позиций России и Саудовской Аравии в контексте потрясений внутри ОПЕК. Россия официально признала снижение объемов добычи нефти, в то время как стратегические резервы углеводородов постепенно истощаются. Эксперты анализируют, сколько еще этих запасов хватит. Одновременно на мировых рынках наблюдается рост цен на нефть марки Brent, который составил около 3% на фоне сообщений об ударах, нанесенных армией США по целям на юге Ирана "в целях самообороны"





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