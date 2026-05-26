Спорт ивный мир снова разделился на две части. Решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) вызвало волну негодования в Украине. Теперь российские и белорусские спорт смены смогут выступать под национальными флагами и гимнами своих стран на международных соревнованиях.

Это решение вызвало негативную реакцию в Украине, где российская военная агрессия против которой длится уже пятый год. Украинские гимнастки, включая одну из топовых сегодня в мире спортсменок Таисию Онофрийчук, примут участие в чемпионате в Варне. А спустя два дня на помосты выйдет и украинская сборная по акробатике - на этапе Кубка мира по этому виду спорта в другом болгарском городе, Бургасе.

Украинская федерация гимнастики после принятия решения исполкомом FIG направила запрос на имя Ватанабэ с просьбой дать официальные разъяснения, касающиеся, в частности, последствий возможного присутствия украинцев на пьедестале рядом с представителями РФ и РБ. Для украинских спортсменов, многие из которых лично пострадали от последствий войны, включая разрушение родных городов, вынужденное переселение, травмы или потерю родственников и близких, такие обстоятельства являются чрезвычайно болезненными и психологически тяжелыми.





Россия Беларусь Украина Международная Федерация Гимнастики Спортивные Соревнования

