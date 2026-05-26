Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Российские и белорусские спортсмены снова будут выступать под национальными флагами

Спорт News

Российские и белорусские спортсмены снова будут выступать под национальными флагами
РоссияБеларусьУкраина
📆5/26/2026 5:14 PM
📰dw_russian
48 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 63%

Решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики вызвало волну негодования в Украине. Теперь российские и белорусские спортсмены смогут выступать под национальными флагами и гимнами своих стран на международных соревнованиях.

Спорт ивный мир снова разделился на две части. Решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) вызвало волну негодования в Украине. Теперь российские и белорусские спорт смены смогут выступать под национальными флагами и гимнами своих стран на международных соревнованиях.

Это решение вызвало негативную реакцию в Украине, где российская военная агрессия против которой длится уже пятый год. Украинские гимнастки, включая одну из топовых сегодня в мире спортсменок Таисию Онофрийчук, примут участие в чемпионате в Варне. А спустя два дня на помосты выйдет и украинская сборная по акробатике - на этапе Кубка мира по этому виду спорта в другом болгарском городе, Бургасе.

Украинская федерация гимнастики после принятия решения исполкомом FIG направила запрос на имя Ватанабэ с просьбой дать официальные разъяснения, касающиеся, в частности, последствий возможного присутствия украинцев на пьедестале рядом с представителями РФ и РБ. Для украинских спортсменов, многие из которых лично пострадали от последствий войны, включая разрушение родных городов, вынужденное переселение, травмы или потерю родственников и близких, такие обстоятельства являются чрезвычайно болезненными и психологически тяжелыми.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

Россия Беларусь Украина Международная Федерация Гимнастики Спортивные Соревнования

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 20:13:58