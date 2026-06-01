Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на импорт свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники, а также вишни, черешни, абрикосов, слив и нектаринов из Армении. Причиной названы частые нарушения фитосанитарных требований. В ведомстве связывают это с реформой в Армении, где полномочия министерства сельского хозяйства передали министерству экономики, которое не справляется с контролем. Это угрожает фитосанитарной безопасности России и ЕАЭС. Также ограничения введены на поставки живой рыбы и рыбопродукции после того, как инспекция Россельхознадзора не смогла проверить половину армянских предприятий. Введены требования по ветеринарной сертификации.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Эта мера является ответом на участившиеся случаи нарушений фитосанитарных требований при поставках этих продуктов.

В сообщении ведомства также отмечается, что под ограничения попадают такие фрукты, как вишня, черешня, абрикосы, сливы и нектарины. Причиной ужесточения контроля названы структурные проблемы в армянском регулирующем органе, возникшие после ликвидации министерства сельского хозяйства. Его полномочия были переведены в министерство экономики, которое, по предположению Россельхознадзора, не справляется с новыми обязанностями. Это создает угрозу фитосанитарному благополучию России и всего Евразийского экономического союза, а также подрывает программы государственной поддержки отечественного садоводства и виноградарства.

Кроме того, в период с 21 по 27 мая специалисты российского ведомства провели инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий и хозяйств по разведению форели. Однако около половины из них отказались от проведения проверки, что также стало поводом для беспокойства. В связи с этим Россельхознадзор решил расширить ограничительные меррадио, затронутые продукция включает и продукцию аквакультуры. Теперь для поставок живой рыбы и рыбопродукции из Армении потребуется обязательная ветеринарная сертификация.

Все эти шаги направлены на защиту российского agríального рынка и обеспечение безопасности пищевой продукции





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россельхознадзор Армения Овощи Фрукты Рыба Фитосанитарные Нарушения Ограничения Импорта ЕАЭС Реформа Министерства Сельского Хозяйства Ветеринарная Сертификация

United States Latest News, United States Headlines