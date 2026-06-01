Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овощей, фруктов и рыбы из Армении из-за нарушений фитосанитарных норм

Сельское Хозяйство News

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овощей, фруктов и рыбы из Армении из-за нарушений фитосанитарных норм
РоссельхознадзорАрменияОвощи
📆6/1/2026 5:21 PM
📰Vedomosti
64 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 51%

Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на импорт свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники, а также вишни, черешни, абрикосов, слив и нектаринов из Армении. Причиной названы частые нарушения фитосанитарных требований. В ведомстве связывают это с реформой в Армении, где полномочия министерства сельского хозяйства передали министерству экономики, которое не справляется с контролем. Это угрожает фитосанитарной безопасности России и ЕАЭС. Также ограничения введены на поставки живой рыбы и рыбопродукции после того, как инспекция Россельхознадзора не смогла проверить половину армянских предприятий. Введены требования по ветеринарной сертификации.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Эта мера является ответом на участившиеся случаи нарушений фитосанитарных требований при поставках этих продуктов.

В сообщении ведомства также отмечается, что под ограничения попадают такие фрукты, как вишня, черешня, абрикосы, сливы и нектарины. Причиной ужесточения контроля названы структурные проблемы в армянском регулирующем органе, возникшие после ликвидации министерства сельского хозяйства. Его полномочия были переведены в министерство экономики, которое, по предположению Россельхознадзора, не справляется с новыми обязанностями. Это создает угрозу фитосанитарному благополучию России и всего Евразийского экономического союза, а также подрывает программы государственной поддержки отечественного садоводства и виноградарства.

Кроме того, в период с 21 по 27 мая специалисты российского ведомства провели инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий и хозяйств по разведению форели. Однако около половины из них отказались от проведения проверки, что также стало поводом для беспокойства. В связи с этим Россельхознадзор решил расширить ограничительные меррадио, затронутые продукция включает и продукцию аквакультуры. Теперь для поставок живой рыбы и рыбопродукции из Армении потребуется обязательная ветеринарная сертификация.

Все эти шаги направлены на защиту российского agríального рынка и обеспечение безопасности пищевой продукции

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Россельхознадзор Армения Овощи Фрукты Рыба Фитосанитарные Нарушения Ограничения Импорта ЕАЭС Реформа Министерства Сельского Хозяйства Ветеринарная Сертификация

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 20:21:44