Российские инфлюенсеры пострадали от мошеннической схемы

Несколько популярных российских инфлюенсеров столкнулись с мошеннической схемой. Девушка по имени Хатуна Аташян представлялась VIP-партнёром крупных гостиничных сетей и предлагала блогерам отдых в пятизвёздочных отелях мира по бартеру - за рекламу в соцсетях.

Несколько популярных российских инфлюенсеров столкнулись с мошеннической схемой. Девушка по имени Хатуна Аташян представлялась VIP-партнёром крупных гостиничных сетей. Она предлагала блогерам отдых в пятизвёздочных отелях мира по бартер у - за рекламу в соцсетях.

После получения денег за перелёт или дополнительные услуги девушка исчезала. Об этом сообщает Telegram-канал Схема выглядела убедительно. Клиентам обещали размещение на Мальдивах, виллы и топовые курорты по специальным условиям. Доплатить требовалось только за авиабилеты или второго гостя.

Цены оказывались в несколько раз ниже рыночных. После перевода средств у блогеров начинались проблемы. Аташян отвечала всё реже. За день до вылета она сообщала об отмене поездки.

Деньги мошенница не возвращала. Среди пострадавших - Николь Сахтариди, Катя Мезенова, Аля Еникеева, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие инфлюенсеры с миллионной аудиторией. Общий ущерб, по оценкам самих блогеров, достигает 50 миллионов рублей. Сейчас пострадавшие собирают документы, переписки и чеки для обращения в правоохранительные органы.

, а мошенники, похитившие страницу, потребовали выкуп и обманули его. Ему предложили выкупить страницу за 50 тысяч долларов. Литвин согласился перевести часть суммы заранее, рассчитывая, что после оплаты ему вернут аккаунт. Однако после перевода денег вымогатели перестали выходить на связь





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