Россия может приостановить или денонсировать соглашение с Арменией в случае вступления в ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам. В письме, переданном министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, говорится, что Россия может приостановить или денонсировать соглашение в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС.
Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения было заключено 2 декабря 2013 года.
