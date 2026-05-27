Россия может приостановить или денонсировать соглашение с Арменией в случае вступления в ЕС
РоссияАрменияЕС
📆5/27/2026 10:53 AM
📰РИА Новости
Россия может приостановить или денонсировать соглашение с Арменией в случае вступления в ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам.

В случае продолжения вступления Армении в ЕС Россия может приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газ а, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам. В письме, переданном министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, говорится, что Россия может приостановить или денонсировать соглашение в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения было заключено 2 декабря 2013 года.

