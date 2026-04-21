Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвел итоги популярности футбола в России, отметив лидерство вида спорта по всем ключевым показателям, несмотря на дискуссии экспертов о качестве игры в РПЛ.

Генеральный секретарь Российского футбол ьного союза Максим Митрофанов выступил с развернутым комментарием относительно статуса футбол а как главного вида спорт а в стране. Основываясь на свежих данных Министерства спорт а РФ, он подчеркнул, что футбол уверенно удерживает лидерство по количеству занимающихся, значительно опережая другие дисциплины.

Митрофанов обратил внимание на важный нюанс: официальная статистика министерства зачастую не учитывает масштабные школьные инициативы, такие как проект Футбол в школе. Если бы этот показатель был включен в отчетность наравне с другими видами спорта, например, с плаванием, то общее число увлеченных игрой россиян превысило бы 5,5 миллиона человек. Это создало бы двукратный отрыв от ближайшего преследователя, что наглядно подтверждает статус России как полноценной футбольной державы. Помимо количественных показателей, Митрофанов акцентировал внимание на качественных факторах, определяющих популярность футбола: стабильно высокие телевизионные рейтинги, посещаемость матчей различных лиг и огромное количество граждан, практикующих игру на любительском уровне в частном порядке. Эти данные, по мнению генсека РФС, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство населения страны глубоко вовлечено в футбольную повестку и внимательно следит за развитием событий в этом виде спорта. В ходе общения с прессой он также коснулся планов национальной сборной России, отметив, что в июне команда может провести три товарищеских матча, однако детали переговоров пока остаются закрытыми, так как такие вопросы требуют конфиденциальности. В то же время экспертное сообщество и ветераны спорта продолжают активно обсуждать состояние внутреннего чемпионата России. Известный в прошлом полузащитник Алан Дзагоев выразил мнение, что уровень Российской Премьер-Лиги в последнее время заметно просел, и лишь небольшая группа команд демонстрирует качественный футбол. Параллельно с этим обсуждаются кадровые решения в клубах и вопросы легионеров, где мнения специалистов разделяются: одни требуют ужесточения лимита для развития доморощенных игроков, другие призывают к сохранению баланса. Такие дискуссии, включая вопросы судейства, поведения тренеров и финансового оздоровления клубов, как в случае с Ростовом, формируют современный облик российского футбольного ландшафта, который продолжает эволюционировать даже в условиях внешней изоляции и сложной экономической ситуации





