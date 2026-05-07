Россия изменила формат парада Победы и объявила перемирие с Украиной

Российские власти изменили формат проведения парада Победы на Красной площади, исключив военную технику и иностранных журналистов. Кроме того, объявлено перемирие с Украиной с 8 по 10 мая. В связи с участившимися атаками Украины на объекты в России, парады отменены в нескольких регионах.

Российские власти изменили формат проведения парада Победы на Красной площади в Москве, который состоится 9 мая. В этом году на мероприятии не будет военной техники, а также участия воспитанников военных училищ и кадетских корпусов.

Кроме того, иностранные журналисты, ранее получившие аккредитацию, не будут допущены на парад. Об этом сообщили немецкое агентство dpa и еженедельник «Формат». Представители российских властей пояснили, что изменения связаны с текущей ситуацией в стране и за рубежом. В частности, приглашения на парад были отозваны у сотрудников Der Spiegel и других зарубежных медиакомпаний.

Это первый случай в истории проведения парадов Победы в России, когда иностранные СМИ не допускаются до освещения мероприятия. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в 2025 году, когда отмечался 80-летний юбилей со Дня Победы, на параде присутствовало множество иностранных гостей. В этом году на параде в Москве будут присутствовать лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, а также Беларуси, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в мероприятии. Парад на Красной площади в этом году станет первым с 2007 года, который пройдет без военной техники. Кроме того, российские власти отказались от участия воспитанников военных суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. В министерстве обороны РФ такое решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности.

Парады Победы также не состоятся в Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. На параде в Санкт-Петербурге также откажутся от военной техники, сообщало местное интернет-издание «Фонтанка». Изменения в праздничные мероприятия 9 мая внесены в том числе из-за участившихся атак Украины на объекты в разных городах России.

Так, в начале мая в Москве был сбит беспилотник, а 7 мая беспилотник ударил по одному из промышленных предприятий Пермского края, сообщил губернатор региона. По данным СМИ, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе. В связи с этим российские власти приняли решение о перемирии с 8 по 10 мая. Минобороны РФ заявило, что если Украина попытается сорвать перемирие, объявленное РФ в одностороннем порядке, будет дан адекватный ответ.

Оно вновь угрожает нанести удар по центру Киева и призывает население покинуть город.





