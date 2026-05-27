Российское санитарное ведомство разработало тест-систему для выявления лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио

Российское санитарное ведомство разработало и запустило в производство тест-систему для выявления лихорадки Эбола, которую вызывает вирус Бундибуджио. О том, что эта система успешно функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также ведомство оценило вероятность проникновения опасной инфекции на территорию страны и на сегодняшний день подобные риски признаны минимальными. Завозных случаев заболевания в Российской Федерации не зафиксировано. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отечественная система «Санитарный щит» находится на высоком уровне готовности. Очаг инфекции находится на востоке Демократической Республики Конго в провинции Итури, которая граничит с Угандой.

Сигнал тревоги поступил в конголезные органы здравоохранения 5 мая. По мнению специалистов, вирус вполне мог циркулировать среди местных жителей несколько недель до этого момента





