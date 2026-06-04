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Российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола

Health News

Российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола
VaccineNew StrainEbola
📆6/4/2026 12:26 PM
📰Vedomosti
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Российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, однако препарат еще должен пройти необходимые этапы испытаний. Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже создал вакцину для профилактики лихорадки Эбола. После появления нового штамма ученые адаптировали существующую разработку. Глава Минздрава уточнил, что, несмотря на завершение разработки, препарату предстоит пройти предусмотренные процедуры тестирования перед возможным применением.

Российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, однако препарат еще должен пройти необходимые этапы испытаний. Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже создал вакцину для профилактики лихорадки Эбола.

После появления нового штамма ученые адаптировали существующую разработку. Глава Минздрава уточнил, что, несмотря на завершение разработки, препарату предстоит пройти предусмотренные процедуры тестирования перед возможным применением. Кроме того, для оценки и минимизации рисков в пропускных пунктах используется АИС «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили и о комплексной системе «Санитарный щит», которая также служит барьером для завоза инфекций

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