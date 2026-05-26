Российские военные провели успешную операцию по освобождению села Рясное в Сумской области. В результате освобождения села российские подразделения расширили полосу безопасности у российской границы на территории Сумской области.

В Сумской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Рясное. По сообщению связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», штурмовые подразделения 34 гвардейской отдельной горнострелковой бригады «Север» провели успешную операцию по освобождению села Рясное в Краснопольском районе.

В результате российские военные выбили националистов 119-й отдельной бригады территориальной обороны из села и освободили населенный пункт. Российские военные вели бои за Рясное в течение нескольких недель, уничтожая переброшенные противником резервы. После освобождения села Рясное российские подразделения существенно расширили полосу безопасности у российской границы на территории Сумской области. Это стало очередным успехом российских войск в ходе спецоперации на Украине.

Кроме того, российские военные вели бои на окраинах сумского села Бачевск, а также в населенных пунктах Запселье, Иволжанское, Кондратовка и Писаревка. В результате этих боев российские войска удалось занять контроль над этими территориями и создать условия для дальнейшего продвижения. Операция по освобождению села Рясное стала важным шагом в ходе спецоперации на Украине и продемонстрировала решимость российских войск в борьбе с националистическими группировками





