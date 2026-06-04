После финала Лиги чемпионов Матвей Сафонов, защищавший ворота ПСЖ, стал героем за то, как он праздновал победу с российским флагом, несмотря на политические заявления депутата Госдумы Владимира Плякина.

Победа Матвея Сафонова в Лиге чемпионов обернулась не только спортивным триумфом, но и новым скандалом вокруг российского флага. После финала супруга вратаря ПСЖ Марина Сафонова вышла на поле с триколором, который депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru заявил, что можно сколько угодно устраивать кампании против белого, синего и красного цвета и пытаться делать вид, будто российских спортсменов не существует.

Однако Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. И этот факт уже вошёл в историю. Никакие истерики в социальных сетях, политические заявления или попытки найти «неправильный» флаг этого не изменят. Кроме того, депутат поблагодарил супругу Сафонова.

По словам Плякина, когда настоящий флаг оказался забыт, она не растерялась и буквально из подручных материалов сделала российский триколор. Он назвал это красивым, искренним и человеческим поступком.

«Спорт должен оставаться спортом. Побеждает не паспорт, не политический лозунг и не публикации в Интернете. Побеждает мастерство. А в этот вечер на вершине европейского футбола оказался русский вратарь. И этого уже никто не отменит»,





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Лига Чемпионов Матвей Сафонов Российский Флаг Победа Герой

United States Latest News, United States Headlines