Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Российский вратарь Матвей Сафонов становится героем после победы в Лиге чемпионов

Sport News

Российский вратарь Матвей Сафонов становится героем после победы в Лиге чемпионов
Лига ЧемпионовМатвей СафоновРоссийский Флаг
📆6/4/2026 11:54 AM
📰lifenews_ru
35 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 68%

После финала Лиги чемпионов Матвей Сафонов, защищавший ворота ПСЖ, стал героем за то, как он праздновал победу с российским флагом, несмотря на политические заявления депутата Госдумы Владимира Плякина.

Победа Матвея Сафонова в Лиге чемпионов обернулась не только спортивным триумфом, но и новым скандалом вокруг российского флага. После финала супруга вратаря ПСЖ Марина Сафонова вышла на поле с триколором, который депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru заявил, что можно сколько угодно устраивать кампании против белого, синего и красного цвета и пытаться делать вид, будто российских спортсменов не существует.

Однако Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. И этот факт уже вошёл в историю. Никакие истерики в социальных сетях, политические заявления или попытки найти «неправильный» флаг этого не изменят. Кроме того, депутат поблагодарил супругу Сафонова.

По словам Плякина, когда настоящий флаг оказался забыт, она не растерялась и буквально из подручных материалов сделала российский триколор. Он назвал это красивым, искренним и человеческим поступком.

«Спорт должен оставаться спортом. Побеждает не паспорт, не политический лозунг и не публикации в Интернете. Побеждает мастерство. А в этот вечер на вершине европейского футбола оказался русский вратарь. И этого уже никто не отменит»,

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Лига Чемпионов Матвей Сафонов Российский Флаг Победа Герой

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 14:55:28