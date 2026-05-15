Head Topics

Российские подразделения взломали мощный укрепрайон ВСУ в Запорожской области освободив Чаривное

Операции На Украине News

Российские подразделения взломали мощный укрепрайон ВСУ в Запорожской области освободив Чаривное
Запорожская ОбластьСпецоперация На УкраинеОсвобождение Населенного Пункта
📆5/15/2026 6:15 PM
📰aifonline
30 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 68%

Российские военные освободили Запорожскую область освободив село Чаривное взломали мощный укрепрайон ВСУ в этом населенном пункте. По словам военкора взломание этого укрепрайона существенно упрощает наступление российских войск в направлении Орехова.

Российские подразделения освободившие запорожское село Чаривное взломали мощный укрепрайон ВСУ центром которого был этот населенный пункт сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии смогли взломать хорошо укрепленный район обороны центром которого являлось Чаривное сказал он.

По словам военкора взятие под контроль укрепрайона ВСУ в районе Чаривного существенно упрощает наступление российских войск в направлении Орехова. Напомним Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными Чаривного в пятницу. По информации оборонного ведомства населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток". Сообщалось об уничтожении российскими военными в ходе боев за Чаривное больше роты боевиков из 225-го штурмового полка ВСУ.

Кроме того противник потерял более десяти бронемашин и семь наземных роботизированных комплексов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Запорожская Область Спецоперация На Украине Освобождение Населенного Пункта Укрепрайон ВСУ 38-Я Гвардейская Мотострелковая Бригада 35-Я Армия Чаривное Нападение На Орехов

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-15 21:15:27