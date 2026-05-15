Российские военные освободили Запорожскую область освободив село Чаривное взломали мощный укрепрайон ВСУ в этом населенном пункте. По словам военкора взломание этого укрепрайона существенно упрощает наступление российских войск в направлении Орехова.

Российские подразделения освободившие запорожское село Чаривное взломали мощный укрепрайон ВСУ центром которого был этот населенный пункт сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии смогли взломать хорошо укрепленный район обороны центром которого являлось Чаривное сказал он.

По словам военкора взятие под контроль укрепрайона ВСУ в районе Чаривного существенно упрощает наступление российских войск в направлении Орехова. Напомним Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными Чаривного в пятницу. По информации оборонного ведомства населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток". Сообщалось об уничтожении российскими военными в ходе боев за Чаривное больше роты боевиков из 225-го штурмового полка ВСУ.

Кроме того противник потерял более десяти бронемашин и семь наземных роботизированных комплексов





