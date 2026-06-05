Министерство обороны РФ сообщает, что в ходе 24‑часовой операции российские солдаты захватили более 250 зданий в Комсомольском, применив координацию дронов и движение малыми группами с трёх сторон.

Российские вооружённые силы завершили операцию по освобождению населённого пункта Комсомольское в Запорожской области, применив методику небольших быстрых групп. По сведениям министерства обороны, бойцы подошли к цельному объекту сразу с трёх направлений - слева, справа и центра.

Каждая группа состояла из трёх солдат, иногда один из них продвигался в одиночку до заранее определённого рубежа, после чего к нему присоединялись остальные бойцы. Движение подразделений шло под непрерывным контролем и сопровождением беспилотных летательных аппаратов, которые обеспечивали разведку, корректировку огня и связь с командованием. Оперативные подразделения действовали круглосуточно, поддерживая темп атак и не давая противнику возможности перегруппироваться





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Запорожская Область Комсомольское Малые Группы Дроны Минобороны РФ

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