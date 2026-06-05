Российские войска уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области, уничтожили тяжёлый октокоптер и подземные места ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили артиллерию Вооружённых сил Украины ( ВСУ ) в ходе контрбатарейной борьбы в Запорожской области.

Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, украинские подразделения пытались нанести огневое поражение российским артиллерийским орудиям. Расчёты радиолокационных комплексов артиллерийской разведки засекли траектории полёта снарядов и установили огневые позиции ВСУ. В ходе боевой работы в Запорожской области военнослужащие подразделений разведки и беспилотной авиации группировки войск «Восток» сорвали попытку противника нанести огневое поражение нашим артиллерийским орудиям.

Кроме того, подразделения войск беспилотных систем «Востока» уничтожили тяжёлый октокоптер типа «Баба-яга» и подземные места размещения и опорные пункты ВСУ в лесополосе. Новости СВО 5 июня: ВС РФ зачищают Комсомольское, наступают на Краснополье, ВСУ в капкане под Большой Рыбницей, ДНР почти вся наша Ранее российская группировка войск «Восток» за сутки нанесла удары по украинской технике и инфраструктуре связи. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована радиолокационная станция артиллерийской разведки противника





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