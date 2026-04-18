Двукратный чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев получил награду «Спортсмен года» от Европейского союза дзюдо (EJU). Тренер сборной России Арсен Галстян удостоен звания «Лучший тренер мужской команды Европы». Награды вручены на чемпионате Европы в Тбилиси.

Двукратный чемпион мира по дзюдо , российский спорт смен Инал Тасоев , был удостоен престижной награды « Спорт смен года» от Европейского союза дзюдо (EJU). Об этом официально сообщила пресс‑служба Федерации дзюдо России. Торжественная церемония вручения прошла в рамках гала‑вечера, состоявшегося в пятницу в столице Грузии, Тбилиси, на полях чемпионата Европы.

Эта награда является признанием выдающихся достижений Тасоева и его весомого вклада в популяризацию и развитие дзюдо на мировой арене. Вместе с Тасоевым, высокую оценку от EJU получил и тренер сборной России Арсен Галстян, которому была присуждена награда «Лучший тренер мужской команды Европы». Эта награда подчеркивает успешную работу Галстяна с национальной командой и его роль в подготовке спортсменов высокого класса.

Награды EJU ежегодно вручаются выдающимся спортсменам, тренерам и другим специалистам, чьи усилия и достижения способствуют значительному прогрессу в мире дзюдо, а также демонстрируют безупречный профессионализм и высокие результаты на международном уровне. Инал Тасоев, которому в настоящее время 28 лет, продемонстрировал исключительные результаты в прошедшем сезоне. Он завоевал золотые медали на Чемпионате мира 2025 года, проходившем в Будапеште, и на Чемпионате Европы 2025 года, состоявшемся в Подгорице.

Кроме того, в его копилке наград значатся победы на престижных турнирах серии Большого шлема, в том числе в Париже и Тбилиси, что свидетельствует о его стабильно высоком уровне выступлений против сильнейших соперников. В конце ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял судьбоносное решение, вернув российским дзюдоистам право участвовать в международных соревнованиях под своим национальным флагом, с возможностью исполнения национального гимна и использованием национальной символики.

Это решение открыло новые перспективы для российских спортсменов, позволив им вновь соревноваться на равных с другими странами и представлять свою родину на мировой арене. Чемпионат Европы 2026 года, проводимый в Тбилиси, завершится 19 апреля. Все любители дзюдо имеют возможность следить за захватывающими поединками и выступлениями своих любимых спортсменов.

Прямые трансляции соревнований доступны для просмотра на телевизионных каналах семейства «Матч!», а также на официальных интернет-ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. Эти платформы обеспечивают широкую аудиторию возможностью наслаждаться спортивным зрелищем в высоком качестве и быть в курсе всех событий турнира. Награждение Тасоева и Галстяна является ярким примером признания заслуг российских дзюдоистов и их тренеров на европейском уровне, несмотря на все сложности и ограничения, с которыми они сталкивались в последнее время.

Это вдохновляет молодое поколение спортсменов стремиться к новым высотам и верить в свои силы. Европейский союз дзюдо, вручая такие награды, демонстрирует свою приверженность развитию спорта и признание талантов, независимо от их национальной принадлежности, хотя и подчеркивает важность соблюдения спортивных принципов и честной конкуренции. Успехи Инала Тасоева на мировой арене, подтвержденные этой престижной наградой, служат неоспоримым доказательством его мастерства, упорства и преданности спорту.

Его путь к вершинам дзюдо был отмечен не только победами, но и стойкостью перед лицом трудностей, что делает его образцом для подражания. Признание со стороны EJU, одного из ведущих спортивных континентальных объединений, имеет особое значение, поскольку оно исходит от организации, непосредственно курирующей развитие дзюдо в Европе. Это подтверждает не только индивидуальные заслуги спортсмена, но и высокое место, которое российское дзюдо продолжает занимать в мировом спортивном сообществе.

Вклад Арсена Галстяна в качестве тренера также не остался незамеченным. Его способность воспитывать чемпионов и создавать сильную командную атмосферу является ключевым фактором успеха сборной России. Работа тренера часто остается в тени достижений спортсменов, поэтому подобная награда является справедливым признанием его неустанного труда и профессионализма. Возвращение российских спортсменов на международную арену под национальным флагом открыло новую главу в истории российского дзюдо, позволив им вновь продемонстрировать свой потенциал и стремление к победам, не испытывая при этом психологического давления, связанного с выступлениями под нейтральным статусом.

Это событие имело огромное значение для мотивации спортсменов и их дальнейшей карьеры, а также для укрепления национальной гордости. Тбилиси, как место проведения Чемпионата Европы, становится свидетелем не только спортивных баталий, но и признания достижений лучших представителей дзюдо. Это город с богатыми спортивными традициями, и проведение столь значимого мероприятия здесь еще раз подчеркивает его роль в развитии европейского дзюдо.

Просмотр трансляций на каналах семейства «Матч!» и на спортивных порталах позволяет болельщикам по всей стране поддерживать своих спортсменов и быть частью этого грандиозного события. Такая доступность трансляций способствует популяризации дзюдо и привлечению внимания к этому зрелищному виду спорта. В целом, новость о награждении Инала Тасоева и Арсена Галстяна является позитивным сигналом для российского спорта, подтверждающим высокий уровень мастерства и профессионализма наших дзюдоистов и их наставников, а также предвещающим новые яркие победы на мировой арене.





Европейский союз дзюдо отверг обвинения Украины на допуск РФ к чемпионату ЕвропыЕвропейский союз дзюдо (EJU) отклонил обвинения в допуске до чемпионата Европы российских спортсменов, которые якобы нарушили критерии, как утверждалось в украинских СМИ. Об этом сообщает портал insidethegames.

В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате ЕвропыРоссийские дзюдоисты смогут выступить в командном турнире на чемпионате Европы в Черногории. Соответствующее решение принял Европейский союз дзюдо (EJU). Об этом 10 апреля сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.«На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях.

Отечественным дзюдоистам вернули командный турнир чемпионата ЕвропыРоссийские дзюдоисты смогут выступить в командном турнире на чемпионате Европы в Черногории. Это решение принял Европейский союз дзюдо (EJU).

