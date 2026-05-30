Россияне, воспитывающие двух и более детей, смогут получить ежегодную семейную выплату с июня 2026 года

Родители двух и более детей с июня 2026 года смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Эта мера поддержки предусматривает возвращение родителю части уплаченного им в предыдущем году подоходного налога, который после подачи пересчитают по ставке 6%. Ежегодные семейные выплаты будут защищены от списания за долги и предоставляться на портале «Госуслуги» или в отделении Социального фонда. Благодаря недавно принятому закону, который увеличивает объем государственной помощи для многодетных семей, выплаты будут предоставлены родителям более чем 231 тысячи детей.

Ежегодные семейные выплаты будут защищены от списания за долги и предоставляться на портале «Госуслуги» или в отделении Социального фонда. Глава министерства Антон Котяков также упомянул о применении механизмов социального казначейства при предоставлении данной меры поддержки, пояснив, что дополнительные справки для ее получения не потребуются. Благодаря недавно принятому закону, который увеличивает объем государственной помощи для многодетных семей, выплаты будут предоставлены родителям более чем 231 тысячи детей.





