Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о спасательной операции российских военных, эвакуации граждан и оказании помощи пострадавшим. Обсуждаются условия проживания, выплаты и возможность свободного передвижения эвакуированных. Анонсирована встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Напоминаем, что в декабре прошлого года военнослужащие Российской Федерации провели спасательную операцию, в ходе которой были эвакуированы 46 человек. Значительная часть этих людей, а именно 17 человек, уже вернулась в свои дома, где их ждут близкие. Остальные, нуждающиеся в помощи и поддержке, находятся в специально оборудованных пунктах временного размещения, расположенных на территории Российской Федерации.

Эти пункты созданы для обеспечения комфортных условий проживания, предоставления необходимой медицинской помощи и психологической поддержки. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Татьяна Москалькова, подчеркнула, что эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым, включая выплаты, гарантирующие их финансовую стабильность, и свободу передвижения по всей территории страны. Они также имеют возможность самостоятельно выехать из пунктов временного размещения, если у них есть необходимые документы и желание покинуть территорию России. В случае необходимости, российская сторона предоставляет всестороннюю помощь в организации выезда. Москалькова отметила, что жизнь эвакуированных организована в максимально комфортных условиях, с учетом их потребностей и индивидуальных обстоятельств. Для поддержания связи с родственниками, эвакуированным предоставляются средства связи, включая телефоны с возможностью совершения видеозвонков, что позволяет им видеть и общаться со своими близкими, находящимися за пределами пунктов временного размещения. Особое внимание уделяется оказанию гуманитарной помощи и поддержке со стороны простых российских граждан. Татьяна Москалькова отметила искреннюю доброту и отзывчивость россиян, которые активно оказывают помощь эвакуированным, проявляя заботу и сострадание. Эта поддержка включает в себя предоставление одежды, продуктов питания, предметов первой необходимости и моральную поддержку. Российское общество демонстрирует высокий уровень солидарности и готовности помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Важно отметить, что работа по оказанию помощи и защите прав этих граждан ведется в тесном взаимодействии с различными государственными и общественными организациями. \В рамках обеспечения прав человека и гуманитарной поддержки, омбудсмен Татьяна Москалькова анонсировала встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека, Фолькером Тюрком. Встреча запланирована на следующую неделю и пройдет в формате видеоконференции. Целью этой встречи является обсуждение широкого спектра актуальных вопросов, касающихся защиты прав человека, в том числе и вопросов, связанных с ситуацией эвакуированных граждан. Российская сторона намерена представить информацию о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности, предоставлению гуманитарной помощи и защите прав этих людей. В ходе переговоров планируется обсудить механизмы взаимодействия для более эффективного решения правозащитных проблем и координации усилий по оказанию помощи нуждающимся. Татьяна Москалькова выразила надежду на плодотворное сотрудничество и конструктивный диалог с Верховным комиссаром ООН по правам человека. Она подчеркнула готовность России к открытому и честному обмену мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Встреча станет важным шагом в укреплении международных усилий по защите прав человека и обеспечению гуманитарной поддержки в сложных ситуациях. Особое внимание будет уделено вопросам соблюдения прав эвакуированных лиц и созданию условий для их благополучного возвращения к нормальной жизни. Российская сторона намерена продемонстрировать приверженность принципам гуманизма и готовность к сотрудничеству с международными организациями в решении этих задач. Встреча станет площадкой для обмена опытом и выработки совместных подходов к решению проблем, связанных с защитой прав человека в условиях вооруженных конфликтов и других кризисных ситуаций. В дополнение к вышесказанному, стоит отметить, что помощь эвакуированным гражданам оказывается на постоянной основе. Это включает в себя не только предоставление жилья, питания и медицинской помощи, но и оказание психологической поддержки, содействие в трудоустройстве и интеграции в российское общество. Организуются культурные мероприятия, направленные на адаптацию и социализацию эвакуированных. Создаются условия для обучения детей, организуются кружки и секции по интересам. Особое внимание уделяется сохранению культурной идентичности эвакуированных и предоставлению им возможности изучать родной язык и культуру. В процессе оказания помощи активно участвуют волонтерские организации и благотворительные фонды. Они оказывают финансовую поддержку, предоставляют предметы первой необходимости и организуют различные мероприятия для эвакуированных. Работа по оказанию помощи осуществляется в соответствии с международными стандартами и принципами гуманитарного права. Российская Федерация строго соблюдает принципы недискриминации и обеспечивает равный доступ к помощи всем нуждающимся, независимо от их происхождения, национальности или политических убеждений. Омбудсмен Татьяна Москалькова неоднократно подчеркивала важность соблюдения прав человека и обеспечения гуманитарной поддержки всем, кто в этом нуждается. Ее деятельность направлена на защиту прав и свобод граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и на содействие мирному урегулированию конфликтов. Российская Федерация подтверждает свою приверженность принципам международного гуманитарного права и готовность к сотрудничеству с международными организациями для оказания помощи всем нуждающимся





