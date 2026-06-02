Россиян вербовщики на войну с помощью объявлений о работе в тылу СВО в Беларуси и Китае

Россиян начали вербовать на войну с помощью вакансий 'в тылу СВО' в Беларуси и Китае. Такие объявления появились на 'Авито'. Объявление почти дословно повторяют друг друга. Работа предлагается людям любого гражданства, возраста и состояния здоровья, включая пенсионеров и людей 'с нарушениями здоровья' и категориями годности к военной службе вплоть до 'временно негодных'. Опыт и военный билет не требуются. Рекрутеры также предлагают работу кандидатам с погашенной судимостью или условным сроком. В объявлениях обещают 10 миллионов рублей 'подъемных', списание долгов на ту же сумму, льготы семье, полную оплату проезда к месту службы, проживание в общежитиях или казармах, питание и экипировку, а также военизированную охрану складов тыла в Беларуси. Точно такие же условия — для 'сотрудника на производство боеприпасов' в Китае. Кроме того, вербовщики ищут охранников заводов беспилотников, объектов радиоэлектронной борьбы и полигонов, водителя, оператора на завод по производству дронов, сборщиков, техников и тестировщиков беспилотников. Все места работы, утверждается в объявлениях, находятся в Беларуси и Китае. Около 50 таких вакансий опубликовали в мае шесть работодателей — 'Военная Доблесть', 'Путь к Победе', 'Рубеж Родины СВО', 'Служба с достоинством', 'Верный путь', 'Армейский путь'. Сами эти объявления о поисках 'миротворцев' на российско-украинскую войну. В описании некоторых вакансий указывалось, что речь идет о заключении контракта с вооруженными силами. Несмотря на то, что кандидатам предлагают работу в тылу, никаких гарантий такого распределения нет. С теми, кто пришел по этим объявлениям, заключают контракты на общих основаниях, а распределением занимаются командиры частей и пунктов подготовки. Россияне отправляются на войну за большими деньгами — а в итоге отдают их в виде взяток командирам. 'Медуза' рассказывает, как это устроено

Россия н начали вербовать на войну с помощью вакансий 'в тылу СВО' в Беларуси и Китае. Такие объявления появились на 'Авито'. Объявление почти дословно повторяют друг друга.

Работа предлагается людям любого гражданства, возраста и состояния здоровья, включая пенсионеров и людей 'с нарушениями здоровья' и категориями годности к военной службе вплоть до 'временно негодных'. Опыт и военный билет не требуются. Рекрутеры также предлагают работу кандидатам с погашенной судимостью или условным сроком. В объявлениях обещают 10 миллионов рублей 'подъемных', списание долгов на ту же сумму, льготы семье, полную оплату проезда к месту службы, проживание в общежитиях или казармах, питание и экипировку, а также военизированную охрану складов тыла в Беларуси.

Точно такие же условия — для 'сотрудника на производство боеприпасов' в Китае. Кроме того, вербовщики ищут охранников заводов беспилотников, объектов радиоэлектронной борьбы и полигонов, водителя, оператора на завод по производству дронов, сборщиков, техников и тестировщиков беспилотников. Все места работы, утверждается в объявлениях, находятся в Беларуси и Китае. Около 50 таких вакансий опубликовали в мае шесть работодателей — 'Военная Доблесть', 'Путь к Победе', 'Рубеж Родины СВО', 'Служба с достоинством', 'Верный путь', 'Армейский путь'.

Сами эти объявления о поисках 'миротворцев' на российско-украинскую войну. В описании некоторых вакансий указывалось, что речь идет о заключении контракта с вооруженными силами. Несмотря на то, что кандидатам предлагают работу в тылу, никаких гарантий такого распределения нет. С теми, кто пришел по этим объявлениям, заключают контракты на общих основаниях, а распределением занимаются командиры частей и пунктов подготовки.

Россияне отправляются на войну за большими деньгами — а в итоге отдают их в виде взяток командирам. 'Медуза' рассказывает, как это устроен





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