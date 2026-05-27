Россия и Китай сотрудничают в борьбе с киберпреступностью
КиберпреступностьСотрудничествоРоссия
📆5/27/2026 8:53 PM
📰Vedomosti
Визит генерального прокурора России в Китай стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений и сотрудничества в области кибербезопасности.

В России и Китае сотрудничают в борьбе с киберпреступность ю. Визит генерального прокурора России в Китай стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений. Китай ские правоохранительные органы ведут войну с преступными синдикатами, которые мошенят граждан Китая.

Российская сторона выражает признательность китайским коллегам за поддержку инициативы по разработке Конвенции ООН против киберпреступности. В результате визита были подписаны двусторонние документы, в которых подчеркивается важность противодействия киберпреступности. Граждане Китая сталкиваются с мошенничеством со стороны заграничных скам-центров, а китайские правоохранительные органы ведут борьбу с этими преступными синдикатами. Визит генерального прокурора России в Китай стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений и сотрудничества в области кибербезопасности

