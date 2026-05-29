В 2026 году инфляция в России неожиданно замедлилась до рекордно низких уровней благодаря укреплению рубля и охлаждению потребительского спроса, в то время как глобальные цены растут из-за блокировки Ормузского пролива.

Блокировка Ормузского пролива вызывает рост мировых цен на сырье, но Россия демонстрирует обратную динамику. Согласно данным Росстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 5,6% в годовом выражении, а в отдельные недели цены даже снижались.

Это значительное улучшение по сравнению с началом года, когда инфляция превышала 10%. Основными причинами стали укрепление рубля, который вырос более чем на 10% по отношению к доллару, и охлаждение потребительского спроса из-за замедления роста доходов населения. Рубль укрепился благодаря притоку валютной выручки от экспорта энергоносителей, что сделало импортные товары дешевле и ограничило возможности отечественных производителей повышать цены. Одновременно россияне стали экономить: рост реальных располагаемых доходов в первом квартале 2026 года составил лишь 1,5% против 7,4% в 2025 году.

Это привело к снижению оборота розничной торговли, и многие компании начали жаловаться на падение спроса. Согласно опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, 37,6% компаний назвали снижение спроса своей главной проблемой. В то же время глобальная инфляция ускоряется: по прогнозу ООН, в развитых странах рост цен в 2026 году достигнет 2,9%, а в развивающихся - 5,2%. Россия на этом фоне выглядит исключением, но экономисты предупреждают, что текущее замедление может быть временным.

Несмотря на позитивную статистику, население не ощущает замедления инфляции. Регулярные опросы фонда 'Общественное мнение' показывают, что наблюдаемая инфляция остается на уровне 15,1%, а ожидаемая - около 13,4%. Центробанк объясняет это тем, что люди острее реагируют на рост цен, чем на их стабилизацию или снижение. Кроме того, дорожают услуги ЖКХ: с 1 января 2026 года тарифы были проиндексированы на 1,7%, а с 1 октября после выборов в Госдуму их повысят еще на 9,9%.

В дальнейшем рост тарифов продолжит опережать инфляцию: согласно прогнозу Минэкономразвития, за четыре года они вырастут на 33,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивает, что скачок тарифов влияет на инфляционные ожидания, и поэтому ключевая ставка остается высокой - 14,5% с возможным снижением до 12% к концу года. Именно высокая ставка помогает сдерживать инфляцию, ограничивая кредитование и стимулируя сбережения. Однако сохраняются риски: двузначная инфляция в прошлом оставила свой след, и разрыв между реальной и воспринимаемой инфляцией может сохраняться долгое время.

Эксперты, такие как бывший высокопоставленный чиновник Олег Вьюгин, связывают инфляционное давление с ростом бюджетных расходов, особенно в оборонном секторе. По его словам, большая часть расходов идет на оборону, где не производятся товары для потребления, но у работников этого сектора появляется потребительский спрос. Гражданские отрасли не могут его удовлетворить, что создает сильнейшее инфляционное давление. До начала войны на Ближнем Востоке российское правительство обсуждало сокращение расходов бюджета на 10%, что могло бы помочь в борьбе с инфляцией.

В краткосрочной перспективе замедление инфляции в России связано с укреплением рубля и охлаждением спроса, но долгосрочные риски остаются. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования полагают, что годовая инфляция может уложиться в прогноз ЦБ на 2026 год (4,5-5,5%), однако для устойчивого снижения необходимы структурные реформы. Таким образом, текущая ситуация с дефляцией в отдельные недели мая - это скорее временное явление, а не устойчивый тренд





