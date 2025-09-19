Россиянка пропала в Таиланде, оставив четырехлетнюю дочь в гостинице: идут поиски

В Таиланде развернуты поиски россиянки Эрики Владыко, которая пропала, оставив свою четырехлетнюю дочь одну в гостиничном номере. Женщина села в такси и уехала в ночной клуб. Родственники готовятся к вылету за девочкой. Друзья и знакомые гадают о причинах исчезновения.

Эрика Владыко уже давно переехала в эту страну, выбрав ее своим новым домом. Однако несколько дней назад произошли события, вызвавшие беспокойство. Она села в такси, оставив свою маленькую дочь одну в гостиничном номере, и направилась в квартал, известный своими ночными заведениями. С тех пор ее больше никто не видел. Фотография и подробное описание особых примет россиянки Эрики Владыко распространяются во всех средствах массовой информации Таиланд а.

По улицам Бангкока расклеиваются листовки с ее изображением и информацией о пропаже. 13 сентября женщина покинула отель и на такси отправилась в ночной клуб, оставив свою четырехлетнюю дочь одну в номере гостиницы. Утром следующего дня ребенка обнаружили горничные, которые немедленно забили тревогу, обратившись к руководству отеля и в полицию. Телефон пропавшей женщины оказался выключенным, что еще больше усилило тревогу. Позже удалось связаться с родственниками Эрики, которые в настоящее время готовятся к срочному вылету из России, чтобы прилететь в Таиланд и забрать маленькую девочку. Эрика приехала в столицу Таиланда со своей маленькой дочерью. По словам ее друзей, теплые климатические условия и атмосфера этой страны привлекли ее уже несколько лет назад, и она решила обосноваться там на постоянной основе. При этом, несмотря на переезд, она часто посещала свою родину, город Владивосток. Основным источником ее дохода была сдача в аренду дома, который достался ей в наследство от отца. Эти средства позволяли ей содержать себя и ребенка. До этого момента никаких серьезных поводов для такого масштабного беспокойства она не подавала.\Подруга Эрики Владыко поделилась своими чувствами: Я была искренне удивлена, потому что это совершенно не в ее характере. Она всегда любила посещать клубы, но всегда знала меру. Не понимаю, что могло произойти, что ее побудило к такому поступку. В то же время некоторые знакомые россиянки полагают, что разгадка таинственного исчезновения кроется в месте, куда отправилась Эрика, а именно - в ночном клубе. По их словам, пропавшая очень любила шумные вечеринки и развлечения. Известно, что в прошлом она даже попадала в реабилитационные центры после таких ночных загулов. Знакомый Эрики Владыко рассказал: Я знаю, что она была увлекающейся натурой. Она проходила лечение в реабилитационном центре, а после этого уехала в Таиланд и продолжила свой беззаботный образ жизни. Вполне возможно, что именно поэтому близкие родственники Эрики пока не спешат предавать эту историю широкой огласке. Знакомые семьи говорят, что женщина и раньше оставляла свою маленькую дочь одну, что вызывало определенные вопросы, но не приводило к таким последствиям. Стоит отметить, что пропавшая время от времени появлялась онлайн в своих социальных сетях. Сейчас дочка Эрики находится в детском доме Бангкока, где о ней заботятся сотрудники. Сотрудники детского дома пообещали отдать ребенка тем людям, которые смогут документально подтвердить родство с девочкой. Кроме того, они должны будут подать заявление о пропаже блондинки в полицию, чтобы запустить процедуру поиска и выяснения обстоятельств исчезновения Эрики





