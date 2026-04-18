Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности России к равноправному диалогу с европейскими странами, подчеркнув, что Москва не намерена терпеть указания относительно своего места. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила стратегическое поражение Европы из-за санкций и неясность перспектив экономического сотрудничества. Россия готова обсудить нормализацию отношений с Молдавией, включая возобновление авиасообщения и поставок сельхозпродукции.

Российская Федерация готова к открытому и равноправному диалог у с европейскими странами, подчеркнул посол РФ в Германии Сергей Нечаев 18 апреля в ходе дискуссии, посвященной улучшению взаимопонимания между Востоком и Западом и необходимости более смелой дипломатии. «Мы открыты к переговорам. Мы открыты к нормализации отношений со всеми теми государствами, которые сами этого хотят. К равноправному диалог у на равных.

Без того, чтобы нам указывали пальцем, где наше место», — цитирует слова Нечаева агентство ТАСС. Посол России в Германии отметил, что позиция страны является принципиальной, однако существующая ситуация свидетельствует о неспособности Европы объективно оценивать российские интересы. Несмотря на это, Сергей Нечаев выразил надежду на возможность дипломатического урегулирования в будущем. «Разумеется, мы больше не будем питать иллюзий и будем исходить из наших национальных интересов. Но для тех, кто хочет говорить с нами трезво, разумно — мы абсолютно открыты», — заявил он. Накануне, 16 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Европа нанесла себе стратегическое поражение, введя санкции против Российской Федерации. Она подчеркнула, что на данный момент нет определенного ответа на вопрос о возобновлении экономического сотрудничества между странами ЕС и Россией, поскольку любое взаимодействие должно строиться на принципах равноправия и взаимного уважения. Захарова также добавила, что представители Европейского союза не будут приглашены на переговоры по украинскому урегулированию, пока они продолжают вести себя подобно персонажу из известной сказки, которого она образно сравнила с «хрюком на елке». В Москву поступило предложение от Молдавии относительно путей нормализации двусторонних отношений. Российская сторона готова к обсуждению возобновления прямых авиарейсов между двумя странами, а также к рассмотрению вопросов, касающихся поставок сельскохозяйственной продукции. Дипломатические каналы остаются открытыми для конструктивного диалога, подчеркивают российские представители. При этом акцент делается на необходимости восстановления доверия и отказа от политики односторонних действий, которая, по мнению Москвы, привела к текущему положению дел. Россия последовательно выступает за выстраивание архитектуры безопасности в Европе, основанной на взаимном учете интересов всех сторон, а не на доминировании одной из них. Необходимо отметить, что подобные заявления подчеркивают стремление России к восстановлению нормальных дипломатических отношений, но при условии соблюдения ее суверенитета и национальных интересов. Позиция России заключается в том, что только равноправный диалог, свободный от давления и ультиматумов, может стать основой для долгосрочного и устойчивого мира. Власти Российской Федерации готовы к диалогу, но требуют ответственного и уважительного подхода от своих европейских партнеров. Отказ от деструктивной политики и санкционного давления является необходимым условием для восстановления полноценного сотрудничества. Дипломатическое урегулирование является приоритетом, но оно должно основываться на реалистичной оценке ситуации и взаимном признании интересов. Россия открыта к диалогу, но не намерена идти на уступки, которые могут подорвать ее национальную безопасность и суверенитет. Взаимопонимание между Востоком и Западом требует пересмотра существующих подходов и готовности к компромиссам с обеих сторон. Нынешняя ситуация требует не только смелой дипломатии, но и прагматизма, основанного на реальных фактах, а не на идеологических установках. Россия ожидает от своих партнеров готовности к честному и открытому диалогу, который позволит преодолеть накопившиеся противоречия и выстроить новую модель отношений, основанную на уважении и доверии. Важно, чтобы европейские страны осознали свою ответственность за сложившуюся ситуацию и предприняли шаги к нормализации отношений, а не продолжали политику конфронтации. Только через конструктивный диалог и взаимное уважение можно будет достичь устойчивого мира и безопасности на европейском континенте. Отказ от санкций и переход к прагматичной политике сотрудничества являются ключевыми факторами для восстановления доверия и нормализации отношений





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия Европа Диалог Дипломатия Национальные Интересы

United States Latest News, United States Headlines