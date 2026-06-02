Москва расширяет стоп-лист, включив в него представителей британских медиа и экспертного сообщества, обвиняемых в распространении клеветы и призывах к давлению на РФ. МИД требует от Лондона прекратить антироссийскую политику и отказ от поддержки киевского режима. Решение стало ответом на непрекращающиеся враждебные действия Великобритании, включая вербовку агентов влияния в постсоветском регионе.

Москва вводит ответные санкции против пяти представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, сообщили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве пояснили, что речь идет о лицах, причастных к распространению ложной информации о политике руководства РФ и событиях в стране, а также поддерживающих давление на Москву в связи со специальной военной операцией.

МИД призвал Лондон отказаться от антироссийских мер и поддержки режима Владимира Зеленского, подчеркнув, что работа по расширению российского стоп-листа будет продолжаться. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия активно занимается вербовкой агентов влияния на постсоветском пространстве. Эти действия являются частью серии ответных шагов России на недружественные действия западных стран





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Санкции Британия МИД России Стоп-Лист Журналисты Эксперты Специальная Военная Операция Зеленский Агенты Влияния Постсоветское Пространство

United States Latest News, United States Headlines