Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию только два армянских предприятия, занимающихся выращиванием живой рыбы и рыбопродукции. Это произошло после инспекции, проведенной на армянских предприятиях.

Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию только два армянских предприятия, занимающихся выращиванием живой рыбы и рыбопродукции. Это произошло после инспекции, проведенной на армянских предприятиях. При этом половина предприятий отказалась от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.

В результате Россельхознадзор потребовал от армянской стороны приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации. Это связано с тем, что Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. Таким образом, только два армянских предприятия получили право поставлять живую рыбу и рыбопродукцию в Россию





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