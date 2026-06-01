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Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию только два армянских предприятия

Экономика И Бизнес News

Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию только два армянских предприятия
РоссельхознадзорАрменияЖивая Рыба
📆6/1/2026 9:15 AM
📰РИА Новости
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Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию только два армянских предприятия, занимающихся выращиванием живой рыбы и рыбопродукции. Это произошло после инспекции, проведенной на армянских предприятиях.

Россельхознадзор допустил к поставкам в Россию только два армянских предприятия, занимающихся выращиванием живой рыбы и рыбопродукции. Это произошло после инспекции, проведенной на армянских предприятиях. При этом половина предприятий отказалась от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными.

В результате Россельхознадзор потребовал от армянской стороны приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации. Это связано с тем, что Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. Таким образом, только два армянских предприятия получили право поставлять живую рыбу и рыбопродукцию в Россию

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Россельхознадзор Армения Живая Рыба Рыбопродукция

 

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