Российские теннисистки на старте турнира в Мадриде: первые результаты и перспективы

Обзор результатов первого круга женского теннисного турнира WTA-1000 в Мадриде с участием российских спортсменок. Анализ побед и поражений, а также перспективы на дальнейшие этапы турнира.

В среду, 22 апреля, на супер турнир е в Мадрид е завершились матчи первого круга в женском одиночном разряде. В турнир е приняли участие девять россиянок, пять из которых были посеяны и стартовали со второго круга.

Четыре наши спортсменки боролись за выход в основную сетку. Женский грунтовый турнир WTA-1000 в Мадриде проводится с 2009 года, ранее, в течение семи лет, в соревновании участвовали только мужчины. До 2009 года, с 2002 по 2008 год, турнир проходил на харде в другое время года. Первой чемпионкой WTA-1000 в Мадриде стала Динара Сафина, победившая Каролину Возняцки в финале 2009 года со счетом 6:2, 6:4.

В 2014 году победительницей стала Мария Шарапова, одержавшая волевую победу над Симоной Халеп (1:6, 6:2, 6:3). Петра Квитова и Арина Соболенко являются рекордсменами по количеству титулов в Мадриде, у каждой по три победы. Соболенко является действующей чемпионкой, победившей в прошлом году Кори Гауфф (6:3, 7:6 (7:3)). Блинкова не смогла пробиться в основную сетку, уступив в финале квалификации Эльвине Калиевой (2:6, 6:3, 5:7), хотя и выиграла первый матч у Нурии Бранкаччо (6:7 (3:7), 7:5, 6:4).

Павлюченкова и Чараева успешно преодолели квалификацию. Анастасия победила Викторию Томову (6:3, 6:2) и Юлию Стародубцеву (6:4, 0:6, 6:4), а Алина оказалась сильнее Александры Саснович (6:3, 6:4) и Николы Бартуньковой (6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6)). Захарова, занимающая 79-е место в рейтинге WTA, проиграла Камиле Осорио (6:0, 6:3) за 1 час 4 минуты. Павлюченкова, 116-я в рейтинге, уступила Александре Эале (6:3, 6:3) за 1 час 29 минут, пожаловавшись на дискомфорт в области бедра во время матча.

Чараева, дебютировавшая в основной сетке WTA-1000, проиграла Джаниче Чен (6:4, 6:2) за 1 час 24 минуты. Селехметьева, 77-я в рейтинге, также не смогла пройти во второй круг, уступив Леолии Жанжан (6:4, 6:1) за 1 час 30 минут. Таким образом, во втором круге турнира в Мадриде сыграют пять россиянок, посеянных в турнирной сетке: Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (12), Диана Шнайдер (18), Людмила Самсонова (20) и Анна Калинская (22).

Матчи первого круга показали, что российские теннисистки столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны соперниц, и лишь некоторым удалось успешно преодолеть квалификацию и выйти в основной турнир. Поражения Захаровой, Павлюченковой, Чараевой и Селехметьевой подчеркивают сложность турнира и высокий уровень конкуренции. Успешное выступление сеяных россиянок вселяет надежду на дальнейшее продвижение в турнирной сетке и борьбу за высокие места. Турнир в Мадриде продолжает привлекать внимание любителей тенниса, предлагая захватывающие матчи и неожиданные результаты





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Теннис Мадрид WTA-1000 Российские Теннисистки Турнир

United States Latest News, United States Headlines

