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Россия вводит запрет на ввоз из Армении некоторых товаров и угрожает приостановкой соглашения о поставках

Россия-Армения News

Россия вводит запрет на ввоз из Армении некоторых товаров и угрожает приостановкой соглашения о поставках
РоссияАрменияУхудшение Отношений
📆6/3/2026 7:43 PM
📰tvrain
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Ухудшение отношений между Москвой и Ереваном началось после подписания закона о начале процесса вступления Армении в Евросоюз и проведения в столице саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года. Россия ввела запрет на ввоз из страны некоторых видов цветов, овощей, фруктов, минеральной воды «Джермук» и ряда других товаров. Кроме того, Москва пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван и дальше будет придерживаться курса на вступление в Евросоюз.

Ухудшение отношений между Москвой и Ереваном началось после подписания закона о начале процесса вступления Армении в Евросоюз и проведения в столице саммита Европейского политического сообщества весной 2026 года.

Среди его участников, в частности, были лидеры большинства европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что Армения продолжает оставаться в ЕАЭС, Россия ввела запрет на ввоз из страны некоторых видов цветов, овощей, фруктов, минеральной воды «Джермук» и ряда других товаров. Кроме того, Москва пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван и дальше будет придерживаться курса на вступление в Евросоюз.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане в мае 2026 года Владимир Путин, Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписали совместное заявление, где говорится «о необходимости проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза». © Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции

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Россия Армения Ухудшение Отношений Запрет На Ввоз Поставки Газа Поставки Нефтепродуктов Поставки Алмазов

 

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