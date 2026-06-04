Россия и США обсуждают совместные экономические проекты в Арктике и урегулирование украинского кризиса

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о значимом прогрессе в контактах между Москвой и Вашингтоном, включая дискуссии по совместным проектам в Арктике и мирному урегулированию на Украине.

Москва и Вашингтон находятся в активном процессе обсуждения совместных экономических проектов, которые могут быть реализованы на территории российской Арктики. Об этом в ходе своего выступления заявил Кирилл Дмитриев , который является спецпредставителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству.

Он подчеркнул, что между двумя странами наблюдается значимый прогресс в контактах, и подтвердил запланированность нескольких важных встреч с представителями Соединенных Штатов. По словам Дмитриева, ключевой темой диалога является экономическое взаимодействие, поскольку существует множество потенциальных совместных инициатив, которые принесут пользу обеим экономикам. Стороны активно готовят условия для совместных инвестиций в различные проекты. Дмитриев также высказал несогласие с оценками о возможном застое или пробуксовывании в отношениях между Россией и США.

В качестве примера активной работы он привел свою сегодняшнюю встречу с главой Американской торговой палаты, а также сообщил о предстоящих переговорах со спецпосланником президента США. Он связал попытки некоторых сил преуменьшить успехи диалога с интересами тех, кто заинтересован в продолжении конфликта и пытается сорвать российско-американский диалог. Помимо экономических вопросов, Дмитриев отметил, что продолжается постоянный обмен мнениями по вопросу урегулирования украинского кризиса.

По его словам, Вашингтон демонстрирует стремление способствовать миру, в том числе обращаясь к украинской стороне с призывами встать на путь мирных решений, а не поддаваться провокациям и наращивать конфронтацию. Таким образом, текущая повестка российско-американских отношений включает как конкретные экономические проекты в Арктическом регионе, так и обсуждение путей деэскалации ситуации на Украине





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